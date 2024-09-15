Сирний коржик від красуні Alina FooDee: всього 10 хвилин — і смачний сніданок готовий
Блогерка Alina Foodee, яка нещодавно запропонувала приготувати шарлотку з яблук на сковороді, продовжує практику впровадження простих та швидких рецептів.
Сьогодні вона пропонує приготувати сирний коржик на сніданок.
«Дуже смачний коржик без духовки, який можна легко і просто приготувати на сковороді! «- зазначає Аліна
Інгредієнти:
Сир твердий — 150 г
Сир кисломолочний — 200 г
Яйця — 2 шт.
Борошно — 100 г
Розпушувач — 0,5 ч.л.
Молоко — 100 мл
Сіль — ¼ ч. л. (або до смаку залежно від солоності сиру).
Приготування :
Сир натерти на великій тертці, додати кисломолочний сир.
Додати яйця, борошно, розпушувач, сіль та молоко.
Все перемішати.
Смажити коржик на олії під кришкою 5−6 хвилин на середньому вогні.
Потім перевернути і смажити ще 3−4 хвилини.
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