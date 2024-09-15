Сирний коржик від красуні Alina FooDee: всього 10 хвилин — і смачний сніданок готовий

Блогерка Alina Foodee, яка нещодавно запропонувала приготувати шарлотку з яблук на сковороді, продовжує практику впровадження простих та швидких рецептів.

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Сьогодні вона пропонує приготувати сирний коржик на сніданок.

«Дуже смачний коржик без духовки, який можна легко і просто приготувати на сковороді! «- зазначає Аліна

Інгредієнти:

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Сир твердий — 150 г

Сир кисломолочний — 200 г

Яйця — 2 шт.

Борошно — 100 г

Розпушувач — 0,5 ч.л.

Молоко — 100 мл

Сіль — ¼ ч. л. (або до смаку залежно від солоності сиру).

Приготування :

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Сир натерти на великій тертці, додати кисломолочний сир.

Додати яйця, борошно, розпушувач, сіль та молоко.

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Все перемішати.

Смажити коржик на олії під кришкою 5−6 хвилин на середньому вогні.

Потім перевернути і смажити ще 3−4 хвилини.

Нагадаємо, шефкухарка Валентина Кущ запропонувала рецепт кутабів із зеленню та сиром.

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