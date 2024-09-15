Готуємо каністри: в Україні очікується різке зниження цін на бензин та солярку

Всупереч росту акцизів на пальне в Україні може знизитися його вартість.

Така незвична, але дуже бажана для багатьох автомобілістів ситуація може скластися через падіння вартості нафти на світовому ринку, пише українське видання з посиланням на інформацію від консалтингової компанії «Нафторинок».

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Зокрема, на минулому тижні спостерігалися такі зміни:

жовтневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate подешевшали на 1,48 долара за барель — до 67,67 долара (-2,14%);

жовтневі ф'ючерси марки Brent подешевшали на 1,63 долара за барель — до 71,06 долара (-2,24%).

Нафта Brent за тиждень подешевшала на 10% - до найменшого показника з грудня 2021 року, а WTI — на 8%, що є мінімальним значенням від червня 2023 року.

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Середня оптова ціна дизельного палива наприкінці минулого тижня знизилася на 27 копійок за літр — до 43,42 грн. Цьому сприяв слабкий попит та профіцит ринку в Україні, а також падіння дизельних котирувань у Європі.

Зазначається, що прогнози на тиждень пов'язані з низхідною динамікою зовнішніх котирувань, стриманим продажем та перенасиченістю ринку. У короткостроковій перспективі очікується подальше зниження оптових цін.

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Середня оптова ціна бензину А-95 знизилася на 1,11 грн/л — до 47,43 грн/л. Але середня ціна бензину А-95 на АЗС підвищилася протягом тижня на 12 копійок за літр — до 56,59 грн/л.

За даними аналітиків, зараз вартість пального залишається відносно стабільною, зокрема через запаси трейдерів та здешевлення нафти на світовому ринку. Подальше подорожчання на АЗС до середини вересня малоймовірне.

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Експерти зазначають, що обвал цін на нафту практично скасував подорожчання бензину та дизелю. Так, засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін наголосив, що підстав для підвищення ціни через акцизи «фактично немає». Також він відзначив, що головним драйвером на паливному ринку залишається ціна нафти. Якщо до кінця вересня він залишиться на поточному рівні, з'являться підстави для помітного зниження цін.

Також втішною новиною для українців має стати те, що новий податок для автомобілістів у вигляді стягнень у розмірі 15% вартості нового авто, про який попереджали у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів та дилерів, скоріше за все, не буде схвалений Радою через «низький фіскальний потенціал».

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