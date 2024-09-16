Справжнє свято для гурмана: готуємо п'яні мариновані помідори на горілці
Мариновані помідори можна робити не лише з пряними травами та часником, а й з додаванням гірілки.
Рецепт цієї закуски, термін придатності якої два тижні (горілка продовжує «настоювати» їх у банці і за 14 днів томати стануть занадто міцними), пропонує ресурс «Шуба».
Інгредієнти:
- Томати чері — 20 шт.;
- Розмарин, гілочка — 2 шт.;
- Херес — 10 мл;
- Вустерський соус (чи соєвий) — 5 мл;
- Соус Tabasco — ½ ч. л.;
- Хрін — ½ ч. л.;
- Горілка — 500 мл.
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Приготування:
- Простерилізуйте банку й кришку.
- Помідори помийте та проштрикніть щонайменше 4 рази кожен шпажкою і покладіть у банку. Додайте гілочки свіжої зелені.
- Змішайте соуси, тертий хрін і херес у невеликій мисці або склянці, додайте 2 ст. л. горілки.
- Вилийте маринад у банку з помідорами, а потім залийте горілкою повністю.
- Накрийте кришкою і струсіть банку. Поставте на ніч у холодильник, щоб настоялися.
- Використайте впродовж 2 тижнів.
Про те, як маринує помідори, не відриваючи у них хвостики, відома кулінарка Ліза Глинська, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay67
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