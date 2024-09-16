Справжнє свято для гурмана: готуємо п'яні мариновані помідори на горілці

Мариновані помідори можна робити не лише з пряними травами та часником, а й з додаванням гірілки.

Рецепт цієї закуски, термін придатності якої два тижні (горілка продовжує «настоювати» їх у банці і за 14 днів томати стануть занадто міцними), пропонує ресурс «Шуба».

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Інгредієнти: Томати чері — 20 шт.;

Розмарин, гілочка — 2 шт.;

Херес — 10 мл;

Вустерський соус (чи соєвий) — 5 мл;

Соус Tabasco — ½ ч. л.;

Хрін — ½ ч. л.;

Горілка — 500 мл.

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Приготування: РЕКЛАМА Простерилізуйте банку й кришку.

Помідори помийте та проштрикніть щонайменше 4 рази кожен шпажкою і покладіть у банку. Додайте гілочки свіжої зелені.

Змішайте соуси, тертий хрін і херес у невеликій мисці або склянці, додайте 2 ст. л. горілки.

Вилийте маринад у банку з помідорами, а потім залийте горілкою повністю.

Накрийте кришкою і струсіть банку. Поставте на ніч у холодильник, щоб настоялися.

Використайте впродовж 2 тижнів.

Про те, як маринує помідори, не відриваючи у них хвостики, відома кулінарка Ліза Глинська, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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