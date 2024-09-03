Мариновані помідори черрі: готуйте, поки сезон томатів
Це смачно і красиво. Перш ніж братися за приготування, томати потрібно ретельно відібрати і підготувати. Підійдуть тільки щільні, пружні та свіжі помідори без вм'ятин і плям. Тож рецепт маринованих помідорів від авторів сайту Obiad dla Taty такий.
Інгредієнти:
- Приблизно 1 кг помідорів черрі
- 2 літри води
- 1 стакан оцту
- 1 стакан цукру
- 2 столові ложки кам'яної солі
- 2 столові ложки чорного перцю горошком
Додатково для кожної баночки:
- 1 зубчик часнику
- Свіжі або сушені трави (наприклад, базилік, орегано, чебрець)
- Кілька зерен гірчиці
- 1 столова ложка ріпакової олії
Приготування:
Доведіть розсіл до кипіння, періодично помішуючи. Вимиті і обсушені помідори черрі щільно укласти в банки. У кожну банку додати 1 зубчик часнику, нарізаний пластинками, додати гірчицю, зелень і влити по столовій ложці олії. Заливаємо теплим розсолом. Пастеризуйте банки приблизно 7−9 хвилин після закипання. Покладіть тканину на дно каструлі, щоб пом’якшити удар банки об дно.
Нагадаємо рецепт помідорів по-маріупольски — з базиліком та без стерилізації.52
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