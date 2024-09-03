Мариновані помідори черрі: готуйте, поки сезон томатів

Це смачно і красиво. Перш ніж братися за приготування, томати потрібно ретельно відібрати і підготувати. Підійдуть тільки щільні, пружні та свіжі помідори без вм'ятин і плям. Тож рецепт маринованих помідорів від авторів сайту Obiad dla Taty такий.

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Інгредієнти: Приблизно 1 кг помідорів черрі

2 літри води

1 стакан оцту

1 стакан цукру

2 столові ложки кам'яної солі

2 столові ложки чорного перцю горошком Додатково для кожної баночки: 1 зубчик часнику

Свіжі або сушені трави (наприклад, базилік, орегано, чебрець)

Кілька зерен гірчиці

1 столова ложка ріпакової олії

Приготування:

Доведіть розсіл до кипіння, періодично помішуючи. Вимиті і обсушені помідори черрі щільно укласти в банки. У кожну банку додати 1 зубчик часнику, нарізаний пластинками, додати гірчицю, зелень і влити по столовій ложці олії. Заливаємо теплим розсолом. Пастеризуйте банки приблизно 7−9 хвилин після закипання. Покладіть тканину на дно каструлі, щоб пом’якшити удар банки об дно.

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Нагадаємо рецепт помідорів по-маріупольски — з базиліком та без стерилізації.

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