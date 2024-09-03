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Мариновані помідори черрі: готуйте, поки сезон томатів

20:37 5 вересня 2024
Мариновані помідори черрі

Це смачно і красиво. Перш ніж братися за приготування, томати потрібно ретельно відібрати і підготувати. Підійдуть тільки щільні, пружні та свіжі помідори без вм'ятин і плям. Тож рецепт маринованих помідорів від авторів сайту Obiad dla Taty такий.

Інгредієнти:

  • Приблизно 1 кг помідорів черрі
  • 2 літри води
  • 1 стакан оцту
  • 1 стакан цукру
  • 2 столові ложки кам'яної солі
  • 2 столові ложки чорного перцю горошком

Додатково для кожної баночки:

  • 1 зубчик часнику
  • Свіжі або сушені трави (наприклад, базилік, орегано, чебрець)
  • Кілька зерен гірчиці
  • 1 столова ложка ріпакової олії

Приготування:

Доведіть розсіл до кипіння, періодично помішуючи. Вимиті і обсушені помідори черрі щільно укласти в банки. У кожну банку додати 1 зубчик часнику, нарізаний пластинками, додати гірчицю, зелень і влити по столовій ложці олії. Заливаємо теплим розсолом. Пастеризуйте банки приблизно 7−9 хвилин після закипання. Покладіть тканину на дно каструлі, щоб пом’якшити удар банки об дно.

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Нагадаємо рецепт помідорів по-маріупольски — з базиліком та без стерилізації.

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