Акцизи працюють: яке пальне в Україні все ж подорожчало у вересні та на скільки

Після набрання чинності з 1 вересня нових акцизів на паливо, як писали «Факти», на ринку очікували не зростання, а падіння цін через зниження нафтових котирувань. Однак ці прогнози справдилися лише частково, оскільки вартість скрапленого газу в Україні після введення нових акцизів зросла в середньому на 2 гривні або 7%.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив керівник консалтингової компанії «А-95» та експерт у сфері палива Сергій Куюн. За його даними, через падіння світових цін на нафту закупівельна ціна нових партій різко впала, і щоб швидше їх купити учасники ринку поспіхом розпродають старі запаси за зниженими цінами.

«Запаси великі, через падіння цін на нафту посипалися закупівельні ціни на нові партії, тому доводиться продавати старі якомога швидше. Наразі оптові ціни нижчі, ніж були до введення нових акцизів: бензин на 1,65 грн/л, дизельне пальне — на 1,2 грн/л», — зазначає експерт.

Дійсно, за даними сайту Мінфіну ціна на нафту марки Brent впала у вересні з 76,9 до 72 доларів за барель.

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Водночас Сергій Куюн підкреслює, що скраплений газ зростає в ціні, як і прогнозувалося напередодні введення акцизів. Він пояснює це двома факторами:

падіння цін на нафту не завжди веде до зниження ціни на природний або скраплений газ;

вищим розміром акцизу саме на скраплений газ, 5 гривень на літрі проти 1,5−2 гривень на літрі бензину і дизпалива.

За словами експерта, за місяць скраплений газ подорожчав приблизно на 2,5 гривні й упевнено наближається до середньої ціни в 33 гривні за літр.

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Водночас, купуючи здешевлений бензин, слід пам'ятати, що деякі з них можуть нести шкоду паливній системі вашого авто або генератора. Насамперед це може стосуватися так званого спиртового бензину, з високим вмістом біоетанолу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що не варто поспішати заправлятися «свіженьким» бензином — автоексперти звернули увагу водіїв на важливу деталь.

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