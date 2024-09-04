Спричиняють корозію паливної системи: експерти розповіли, як якість бензину впливає на генератори

Бензин з надлишковим вмістом спирту — найшкідливіший для бензинових генераторів. Зокрема, він може спричиняти корозію та забруднення в паливній системі. Про це пише видання Деньги.ua, наводячи поради експертів щодо подовженої служби генераторів.

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Так звані спиртові бензини, на переконання директора випробувального центру паливно-мастильних матеріалів Миколи Худолія, найшкідливіші для бензинових генераторів.

«При концентрації спирту до 10%, як у разі з паливом марок Е5 або Е10, двигун може функціонувати відносно стабільно. Але у жодному разі це не має бути Е30 чи Е40. Генератори з карбюраторними системами живлення, які не мають зворотного зв'язку з лямбда-зондом, менш чутливі до такого пального, порівняно з інжекторними системами, і наявність великої кількості етанолу спричиняє проблеми», — пояснює експерт.

Також спиртові бензини можуть викликати корозію та забруднення в паливній системі, що знижує ефективність роботи генератора.

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Тут варто згадати про нещодавнє розслідування «Апостроф TV», яке виявило у зразках бензину з «БРСМ-Нафта», МOTTO і Luxwen вміст спирту 25−35%, хоча він продавався як звичайний бензин А-95. У «комплекті» йшли перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню (перша ознака додавання великих обсягів спирту).

Микола Худолій наголосив, що окремі мережі реалізують бензин з високим вмістом спирту, але не роблять належного маркування.

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«Пальне з вмістом спирту або інших відновлювальних джерел до 30% має бути відповідно промарковане і продаватись під своєю маркою», — зазначив він.

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