40.90 / 41.43 45.25 / 45.93
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

В Україні зросли акцизи на пальне: як зміняться ціни

17:06 2 вересня 2024
Акцизи на пальне

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року. Про це йдеться у проекті закону № 11256−2.

Так, з 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне паливо зростуть із 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз збільшаться із 52 до 148 євро. Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

У результаті з 1 січня 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне паливо) — 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

РЕКЛАМА

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,5 гривні за літр, дизеля на 1,95 гривні, автогазу на 5,8 гривні за літр.

Раніше «ФАКТИ» писали, що змінилося для українців з 1 вересня цього року.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

рослини

Посійте зараз, і до снігу будете з багатим урожаєм: відома городниця порадила 5 рослин, які чудово зростуть після картоплі чи огірків

Астрологічний годинник

Дівам — ризикована пропозиція, Близнюкам — відверта розмова: гороскоп на понеділок, 2 вересня

Зодіакальні кола

Всесвіт готує випробування та радості: як пройде вересень у кожного знаку зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту