В Україні зросли акцизи на пальне: як зміняться ціни

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року. Про це йдеться у проекті закону № 11256−2.

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Так, з 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне паливо зростуть із 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз збільшаться із 52 до 148 євро. Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

У результаті з 1 січня 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне паливо) — 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

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За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,5 гривні за літр, дизеля на 1,95 гривні, автогазу на 5,8 гривні за літр.

Раніше «ФАКТИ» писали, що змінилося для українців з 1 вересня цього року.

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