Шукайте двох свідків: чому деяким українцям доведеться «побігати», щоб отримати гідну пенсію

Наразі трудова книжка (навіть з її переведенням у електронний формат) залишається основним документом, що підтверджує трудовий, а в деяких випадках — і страховий стаж працівника. Однак іноді записи в ній робляться з порушенням відповідних інструкцій.

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Зокрема йдеться про відсутність печатки підприємства чи організації. І хочі за законом № 1982-VIII від 23 березня 2017 року, обов’язкове використання печаток на документах для суб’єктів господарювання було скасовано, відсутність печатки за більш ранні періоди є порушенням.

Як діяти у такому випадку, розповіло профільне видання для пенсіонерів.

Виявляється, є одразу кілька способів вирішення проблеми.

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Перший — отримання довідки форми ОК-5, яка містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків, починаючи з 2000 року. Якщо роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок, ці дані будуть відображені в довідці. Проте, якщо внески не були сплачені, ці періоди у довідці не фігуруватимуть.

Другий — звернутися до колишнього роботодавця або архівної установи. Якщо підприємство, де працював працівник, продовжує функціонувати, можна подати запит у відділ кадрів для виправлення записів або отримання документів, що підтверджують стаж. У разі ліквідації підприємства документи можуть бути надані правонаступниками або архівом. До таких документів належать довідки, витяги з наказів, особові рахунки, трудові договори, характеристики та інші документи з кадрового обліку.

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Ще один спосіб підтвердження трудового стажу — зібрати свідчення щонайменше двох осіб, які працювали на тому самому підприємстві в той самий час та можуть підтвердити це своїми документами.

Але якщо всі ці методи не дали результату, вихід теж є — звернутися до суду, який розглядає будь-які можливі докази, включаючи свідчення, документи підприємства, листування та інші матеріали. У цьому випадку кращим варіантом буде попередньо звернутися до фахівця, який допоможе обрати оптимальний спосіб підтвердження стажу в конкретній ситуації.

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Також нагадаємо, в яких випадках до Пенсійного фонду потрібно подавати скан-копії документів про трудовий стаж.

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