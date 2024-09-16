Землетрус у Румунії відчули мешканці кількох областей України (відео)

У Румунії, яка постраждала від масштабної повені, стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Його відчули і в Україні, зокрема, в Одесі. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у понеділок, 16 вересня.

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За словами Труханова, інформація про пошкодження чи постраждалих в Одесі не надходила.

Крім того, підземні поштовхи відчули у Болгарії та Молдові.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що на півдні Одеської області землетрус, попередньо, досяг 2−4 балів. Також відчувалися поштовхи та інших районах області.

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«За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, всі об'єкти критичної інфраструктури без пошкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило», — сказав Кіпер.

У Європейсько-середземноморському сейсмологічному центрі повідомляють, що епіцентр знаходився у Зоні Вранча у Карпатах на глибині 137 км.

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У мережі пишуть, що поштовхи відчувалися також у Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому, Черкасах та Білій Церкві. Президент Молдови Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно землетрус стався біля берегів Криму.

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