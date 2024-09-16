Де дивитись онлайн Ангола — Україна: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч ЧС-2024 з футзалу

У середу, 18 вересня, збірна України з футзалу, яка програла з розгромним рахунком Аргентині (1:7), проведе на «Хумо Арені» у Ташкенті другий матч чемпіонату світу проти фіналіста Кубка Африки команди Анголи, яка поступилася на старті Афганістану (4:6).

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Зазначимо, що суперники підопічних Олександра Косенка вдруге беруть участь у світовій першості, але поки що не набрали жодного очка (на ЧС-2021 ангольці програли у групі Іспанії, Парагваю та Японії із загальним рахунком 6:16).

І в майбутньому матчі букмекери практично не сумніваються в успіху «жовто-синіх». Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних португальця Маркуша Антунеша приймає з коефіцієнтом 13,00, на нічию — 12,00, на виграш українців — 1,07.

У прямій трансляції на території нашої країни матч Ангола — Україна дивіться (початок — о 15:30) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Чемпіонат світу з футзалу. Група С. 2-й тур

18 вересня (середа)

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Ангола — Україна 15:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Ще в одному матчі у групі цього ж дня зіграють Аргентина та Афганістан (18:00).

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Становище команд: 1. Аргентина — 3 очки (різниця м'ячів — 7:1); 2. Афганістан — 3 (6:4); 3. Ангола — 0 (4:6); 4. Україна — 0 (1:7).

В останньому поєдинку групової стадії Україна 21 вересня зустрінеться з Афганістаном (початок о 18:00).

Нагадаємо, що з шести груп до 1/8 фіналу ЧС-2024 вийдуть по найкращі дві збірні плюс чотири найсильніші команди з тих, що посіли в квартетах треті місця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на чемпіонаті Європи-2022 увійшла до четвірки найсильніших.

Фото uaf.ua

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