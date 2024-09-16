У якому разі жінка-ФОП може розраховувати на виплати у зв'язку з вагітністю та пологами: у ПФУ дали чітку відповідь

В Україні право на виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, в тому числі на допомогу з вагітності та пологів, мають застраховані особи (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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«Фізична особа-підприємець (ФОП) є страхувальником, оскільки є платником єдиного внеску за себе, як за застраховану особу. Так, допомога по вагітності та пологах надається ФОП у разі сплати у встановленому законом порядку єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку. Водночас, якщо єдиний внесок не сплачено за місяці розрахункового періоду (наприклад, жінка-ФОП скористалась наданим законом правом і тимчасово з 01.03.2022 не сплачує єдиний внесок за себе) або сплачено, однак не за всі місяці, та одночасно є сплата за місяць настання страхового випадку, ФОПу, як застрахованій особі, в разі настання страхового випадку надається допомога по вагітності та пологах», — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що сплата єдиного внеску в місяцях розрахункового періоду впливає на визначення розміру страхової виплати.

«Якщо ж єдиний внесок у місяці настання страхового випадку ФОП не сплачено, то страхова виплата по вагітності та пологах не надається. Така жінка-ФОП може звернутись за отриманням допомоги до органу соціального захисту населення. Підставою для призначення виплати є лікарняний, який формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність», — повідомили в ПФУ.

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