З Днем рятувальника: щирі привітання українських героїв без зброї з професійним святом
Щороку 17 вересня, Україна відзначає День рятівника (рятувальника) — свято мужніх, сміливих і відважних людей, які щодня стоять на варті нашої безпеки, попри власні страждання. Вони приходять на допомогу в найскладніші моменти, ризикуючи життям, щоб зберегти життя інших.
День рятівника (або ж рятувальника) був встановлений у 2008 році Указом Президента України. Це свято символізує не лише професійну відвагу, але й духовну силу тих, хто щодня стикається з небезпекою та невідомим. Це люди, які в критичні моменти беруть відповідальність за життя інших, і завдяки їхній професійній підготовці, холодному розуму та незламному духу, ми відчуваємо себе безпечніше у світі, сповненому непередбачуваних подій.
Хто відзначає День рятівника:
працівники аварійно-рятувальних служб — пожежники, водолази, кінологи та інші фахівці, які першими прибувають на місце надзвичайної ситуації.
працівники цивільного захисту — співробітники, які займаються попередженням і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
волонтери і всі, хто брав участь у рятувальних операціях або допомагав ліквідовувати наслідки катастроф.
Тож привітаймо рятувальників, які під час жорстокої війни по праву стали нашими янголами-охоронцями.
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З Днем рятувальника, наші герої! Стикаючись день у день з бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи — сотні врятованих життів. Дякую вам і найкращі побажання — щастя, здоров'я і благополуччя! Зі святом!
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Україна спить спокійно
З рятувальником таким.
Ти народу служиш гідно,
Йдеш через вогонь і дим.
Хай усяка небезпека
За сто миль вас обійде,
А в житті лиш тільки радість
І кохання щире жде!
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Дорогі рятувальники, вітаю вас з вашим професійним святом! Ваша праця — це справжній подвиг, який заслуговує на повагу і вдячність. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і успіхів у вашій нелегкій праці.
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Вітаєм вас, герої дій,
Що в кожен бій йдете без страху,
За вашу силу й міцність, мов граніт,
Вам наша шана і палка подяка.
Нехай лиш мир вам душу осяває
А в серці — тільки впевненість і сила,
І хай усі нещастя оминають,
Щоб не було безсилля і зневіри!
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З Днем рятувальника тебе! Вітаю з професійним святом! Бажаю щоб було менше катастроф, а тобі доводилося тільки рятувати кошенят з дерев!
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Вітаю вас, герої наших днів,
Хто завжди вчасно нас рятує в скруті,
За вашу силу духу і любов до дій
Нехай вам мир та спокій будуть друзі.
Нехай здоров’я вас не підведе,
І небезпека обмине відважних,
Бо ваша справа — щира і свята,
За неї вам усі ми вдячні завжди.
Нагадаємо, що напередодні своє професійне свято відзначали і мужні українські розвідники.102
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