Європа продовжує тонути: в «УЗ» повідомили про зміни у графіках поїздів до України

Вода продовжує заливати країни центральної Європи. Щонайменше 17 людей загинули внаслідок шторму «Борис» і одних із найсильніших повеней за останні десятиліття.

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Про це повідомляє CNN.

Від удару стихії сильно постраждали Польща, Чехія, Румунія, Австрія, та Угорщина. Зокрема, у Польщі оголошений надзвичайний стан. Тим часом метеорологи попереджають про подальші зливи.

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Тому зранку у вівторок, 17 вересня, в «Укрзалізниці» оновили зміни у графіках рейсів через повені у Європі. Так, деякі потяги курсують об'їзними шляхами, а деякі затримуються.

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Зміни руху поїздів:

рейс Відень — Київ — Відень продовжує курсувати як Будапешт — Київ — Будапешт;

рейс Відень — Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт — Чоп — Будапешт;

рейс Прага — Перемишль — Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави;

рейс Прага — Чоп — Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

Втім, з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів № 146 Чоп — Будапешт і № 644 Дебрецен — Мукачево налагоджено автобусний трансфер. Зазначається, що працюють угорські координатори.

Тим часом поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Як повідомлялося раніше, під час повені вийшла з берегів головна артерія Європи — річка Дунай.

Фото — скрін відео з соцмереж

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