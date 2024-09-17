Європа продовжує тонути: в «УЗ» повідомили про зміни у графіках поїздів до України
Вода продовжує заливати країни центральної Європи. Щонайменше 17 людей загинули внаслідок шторму «Борис» і одних із найсильніших повеней за останні десятиліття.
Про це повідомляє CNN.
Від удару стихії сильно постраждали Польща, Чехія, Румунія, Австрія, та Угорщина. Зокрема, у Польщі оголошений надзвичайний стан. Тим часом метеорологи попереджають про подальші зливи.
Тому зранку у вівторок, 17 вересня, в «Укрзалізниці» оновили зміни у графіках рейсів через повені у Європі. Так, деякі потяги курсують об'їзними шляхами, а деякі затримуються.
Зміни руху поїздів:
- рейс Відень — Київ — Відень продовжує курсувати як Будапешт — Київ — Будапешт;
- рейс Відень — Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт — Чоп — Будапешт;
- рейс Прага — Перемишль — Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави;
- рейс Прага — Чоп — Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.
Втім, з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів № 146 Чоп — Будапешт і № 644 Дебрецен — Мукачево налагоджено автобусний трансфер. Зазначається, що працюють угорські координатори.
Тим часом поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.
Як повідомлялося раніше, під час повені вийшла з берегів головна артерія Європи — річка Дунай.
Фото — скрін відео з соцмереж100
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