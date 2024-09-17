«Це лише початок великого проєкту»: мер Кам’янського Андрій Білоусов розкрив деталі

15 вересня місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині, виповнилося 274 роки. До Дня міста у двох найбільших лікарнях там відкрили відділення після капітального ремонту. Це лише початок великого проєкту, який розрахований на два роки, розповів «ФАКТАМ» мер Кам’янського Андрій Білоусов.

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«Оновлюємо медичні заклади міста, створюємо комфортні умови для лікарів та мешканців територіальної громади. В міській лікарні № 9 запрацювало травматологічне відділення на 30 ліжок, а в лікарні № 8 — клініко-діагностична лабораторія. Тепер тут сучасні і затишні палати, нове медичне обладнання — гідні умови для роботи лікарів та перебування пацієнтів», — сказав мер.

До Дня міста у двох найбільших лікарнях відкрили відділення після капітального ремонту

За його словами, загалом планується відремонтувати будівлі та зробити благоустрій територій трьох кластерних лікарень — № 7, № 8 та № 9, а також амбулаторії, яка розташована поруч із 7-ю лікарнею.

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Білоусов також додав, що місто ефективно залучає грантові кошти під час війни на розбудову громади.

«Реалізовуємо проєкт за грантові кошти Європейського інвестиційного банку», — сказав він.

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Також до процесу, за словами міського голови, долучилося вітчизняне підприємство «Каметсталь» групи «Метінвест», яке надало кошти для співфінансування участі в рамках цього проєкту.

Нагадаємо, у Кам’янському запрацював перший в області багатофункціональний Центр соціальної підтримки Захисників і Захисниць та їхніх родин. А ще відкрили початкову школу.

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