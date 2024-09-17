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Суспільство та люди

«Це лише початок великого проєкту»: мер Кам’янського Андрій Білоусов розкрив деталі

14:41 17 вересня 2024
мер Кам&#39;янського Андрій Білоусов

15 вересня місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині, виповнилося 274 роки. До Дня міста у двох найбільших лікарнях там відкрили відділення після капітального ремонту. Це лише початок великого проєкту, який розрахований на два роки, розповів «ФАКТАМ» мер Кам’янського Андрій Білоусов.

«Оновлюємо медичні заклади міста, створюємо комфортні умови для лікарів та мешканців територіальної громади. В міській лікарні № 9 запрацювало травматологічне відділення на 30 ліжок, а в лікарні № 8 — клініко-діагностична лабораторія. Тепер тут сучасні і затишні палати, нове медичне обладнання — гідні умови для роботи лікарів та перебування пацієнтів», — сказав мер.

До Дня міста у двох найбільших лікарнях відкрили відділення після капітального ремонту

За його словами, загалом планується відремонтувати будівлі та зробити благоустрій територій трьох кластерних лікарень — № 7, № 8 та № 9, а також амбулаторії, яка розташована поруч із 7-ю лікарнею.

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Білоусов також додав, що місто ефективно залучає грантові кошти під час війни на розбудову громади.

«Реалізовуємо проєкт за грантові кошти Європейського інвестиційного банку», — сказав він.

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Також до процесу, за словами міського голови, долучилося вітчизняне підприємство «Каметсталь» групи «Метінвест», яке надало кошти для співфінансування участі в рамках цього проєкту.

Нагадаємо, у Кам’янському запрацював перший в області багатофункціональний Центр соціальної підтримки Захисників і Захисниць та їхніх родин. А ще відкрили початкову школу.

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