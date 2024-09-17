Боксер збірної України помер у 25 років (відео)

Чемпіон України з боксу 2023 року, член національної команди Аркадій Карцан помер у 25 років 17 вересня, повідомляє Федерація боксу України. Раніше не стало 18-річного українського боксера, який потонув в озері.

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Точні причини смерті Карцана не повідомляються. Відомо лише, що Аркадій три доби перебував у комі.

Аркадій Карцан, який виступав за Хмельницьку область, — майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України у ваговій категорії 92 кг, учасник Європейських ігор-2023.

На початку січня 2024 року головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомив, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені, і він не вийшов у ринг.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу та Європи з тхеквондо трагічно загинув в Івано-Франківську.

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