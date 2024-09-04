Найнебезпечніша зброя путіна: у росії знайдено бункер, де зберігається «Буревісник»

росія не втомлюється тероризувати Україну атаками з повітря. Тим часом, правитель путін удостоєний першокласного державного прийому в Монголії — хоча країна фактично була зобов'язана заарештувати диктатора згідно з міжнародним ордером на арешт.

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Такими візитами, як у Монголії, путін демонструє Заходу, наскільки мало його цікавлять його стандарти. У той же час він старанно переводить свою країну на військову економіку і продовжує озброювати армію. Зараз експерти виявили особливо важливу інфраструктуру російського військового комплексу.

Вони стверджують, що виявили підземні бункери на ракетній базі «Вологда-20», де, як вони підозрюють, знаходиться «9М370 Буревісник». Це новий тип ракети, яка працює від невеликого ядерного реактора. Кажуть, що «Буревісник» має страхітливі властивості. Її нібито неможливо зупинити системам протиповітряної оборони противника, а ядерний двигун з повітряним охолодженням забезпечує їй дальність польоту до 25 000 кілометрів — принаймні, так стверджують росіяни. Сам путін кілька років тому заявив, що ця ракета навіть здатна подолати американську протиракетну оборону. Смілива заява.

путін любить говорити про «диво-зброю». Однак поки що жодна з передбачуваних «чудо-зброй» диктатора не призвела до надзвичайних успіхів на полі бою — хоча Україна явно мала свої проблеми в останні місяці перед обличчям посилення російських атак з використанням різноманітних безпілотників і різних типів ракет. Якщо минулого року українська протиповітряна оборона все ще була здатна знищити близько 80 відсотків російських ракет і безпілотників, то до травня цього року, згідно з власними даними, ця цифра впала вдвічі, йдеться у статті в New York Times, пише T-online. І це незважаючи на те, що Захід надав Україні більше систем протиповітряної оборони.

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На думку військових експертів, той факт, що російські атаки постійно долають українську протиповітряну оборону, пояснюється стратегією атак, а не конкретними системами озброєння. Росіяни пригнічують протиповітряну оборону противника абсолютною перевагою крилатих ракет. Те, що від певного типу ракет неможливо захиститися, як стверджував путін у 2018 році під час виступу на базі «Кіншала», вже давно спростовано.

Однак у випадку з «Буревісником», кажуть, все було інакше. Сам путін охарактеризував крилату ракету як «невидиму». Особлива небезпека цієї системи озброєнь полягає ще й у тому, що вона може нести ядерні боєголовки. Наразі не можна сказати, на якій стадії розробки перебуває система.

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У 2023 році кремлівський правитель у промові, яку транслювало державне телебачення, заявив, що «фінальне випробування „Буревісника“ пройшло успішно». За оцінками американських експертів, система все ще далека від готовності до серійного виробництва, а раннє випробування ракети, як кажуть, також пішло не так, коли ракета вибухнула під час випробувального польоту в Баренцевому морі. П’ятеро людей, ймовірно, загинуло в результаті аварії.

Як вперше повідомило інформаційне агентство Reuters, двоє американських експертів, аналізуючи супутникові знімки компанії PlanetLabs, виявили незвичайні споруди на військовому полігоні «Вологда-20», який розташований приблизно в 450 кілометрах на північ від москви.

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На знімках видно п'ять підземних бункерів і кілька стартових майданчиків для ракет, розділених високими стінами.

«Схоже, що об'єкт був побудований для великої стаціонарної ракетної системи, — сказав Евелет, аналітик дослідницького центру «Центр військово-морського аналізу» (CNA). — А єдиною ракетною системою такого типу, над якою зараз працюють росіяни, є «Скайфолл» («Буревісник» за кодифікацією НАТО — Авт.). Його колега Джеффрі Льюїс додає, що зображення вказують на «щось унікальне, дуже екстраординарне».

«І, звичайно, ми знаємо, що росія розробляє цю ракету з ядерним двигуном», — каже експерт з ядерних питань з Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері.

Ні російське, ні американське міністерство оборони не прокоментували висновки дослідників на запит Reuters. Ганс Крістенсен, військовий експерт з Федерації американських вчених (FAS), був вражений зображеннями. Зазвичай ядерні боєголовки не зберігаються в безпосередній близькості від стартових майданчиків, оскільки ризик вибуху і подальшої ланцюгової реакції був би занадто великий. Однак незвичайна структура об'єкта «Вологда-20» тепер, схоже, свідчить саме про це.

Справа в тому, що росіяни наполегливо працюють над удосконаленням існуючих крилатих ракет і розробкою нових, в тому числі за допомогою з-за кордону, не тільки з моменту вторгнення в Україну в порушення міжнародного права. Лише кілька днів тому путін також зустрівся з губернатором Вологодської області, де розташована база «Вологда-20». За повідомленням обласної адміністрації, на зустрічі йшлося лише про соціально-економічний розвиток області.

Раніше повідомлялася думка аналітиків про те, що росія може повільно поглинути Україну через поступовий наступ.

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