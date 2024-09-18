Вистраждана перемога «Реала» та 11 голів у Мюнхені: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 17 вересня, на стадіонах шести міст Європи стартувала оновлена Ліга чемпіонів, де Україну представить донецький «Шахтар».

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Ліга чемпіонів. 1-й тур

«Реал» (Іспанія) — «Штутгарт» (Німеччина) — 3:1 (Мбаппе, 46, Рюдігер, 83, Ендрік, 90+5 — Ундав, 68).

Голкіпер збірної України Андрій Лунін весь поєдинок, у якому новачок «Реала» Мбаппе забив свій 49-й м'яч у ЛЧ (француз обійшов у списку бомбардирів Шевченка та Ібрагімовича), провів на лаві запасних.

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«Баварія» (Німеччина) — «Динамо» (Хорватія) — 9:2 (Кейн, 20, з пенальті, 57, 73, з пенальті, 78, з пенальті, Геррейро, 34, Олісе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 — Петкович, 49, Огівара, 50).

«Мілан» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:3 (Пулішич, 3 — Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослай, 67).

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«Ювентус» (Італія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 3:1 (Йилдиз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 — Сайбарі, 90+3).

Автор першого м'яча оновленої Ліги чемпіонів Кенан Йилдиз у віці 19 років та 136 днів став наймолодшим автором голу «Ювентуса» в історії турніру, побивши рекорд легендарного Алессандро Дель П'єро (20 років та 308 днів).

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«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Астон Вілла» (Англія) — 0:3 (Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86).

«Спортинг» (Португалія) — «Лілль» (Франція) — 2:0 (Дьокереш, 38, Дебаст, 65). На 40-й хвилині вилучено Гомеса («Лілль»).

У середу, 18 вересня, у Лізі чемпіонів зіграють: «Болонья» (Італія) — «Шахтар» (Україна), «Спарта» (Чехія) — «Зальцбург» (Австрія), «Брюгге» (Бельгія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Манчестер Сіті» (Англія) — «Інтер» (Італія), «ПСЖ» (Франція) — «Жирона» (Іспанія), «Селтик» (Шотландія) — «Слован» (Словаччина).

Нагадаємо, що, починаючи з нинішнього сезону, УЄФА запровадив новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» поступилося за сумою двох зустрічей «Зальцбургу» і не змогло пробитися до Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Баварія»

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