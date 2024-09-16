Де дивитись онлайн «Болонья» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на стартовий матч Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, чемпіон України донецький «Шахтар» поєдинком на стадіоні «Ренато Далль'Ара» у Болоньї проти місцевого однойменного клубу стартує в основному раунді Ліги чемпіонів, до якого не змогло пробитися київське «Динамо» .

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Минулими вихідними підопічні Вінченцо Італьяно та Маріно Пушича провели чергові матчі у своїх національних чемпіонатах. «Болонья» на останніх хвилинах врятувалася від поразки у гостьовій зустрічі італійської серії А з «Комо» — 2:2 (Касале, 5, у свої ворота, Кутроне, 53 — Кастро, 76, Ілінг, 90+1) та після чотирьох турів із 3 очками посідає 17-е місце.

Відеоогляд матчу «Комо» — «Болонья» — 2:2

Своєю чергою, «Шахтар» у поєдинку 6-го туру УПЛ розгромив у Львові «Карпати» — 5:2 (Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сікан, 42 — Підлепенець, 25, Чачуа, 84) та з 9 очками після 5 зустрічей йде у турнірній таблиці на шостій позиції.

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У майбутньому протистоянні букмекери бачать фаворитом італійський клуб. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Болоньї» приймає з коефіцієнтом 1,91, на нічию — 3,50, на виграш підопічних Маріно Пушича — 4,33.

У прямій трансляції на території України матч «Болонья» — «Шахтар» дивіться (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга чемпіонів. 1-й тур

18 вересня (середа)

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«Болонья» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшена до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (вестиметься єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а ті, хто посяде місця з 9-го по 24-е, проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

«Шахтар» надалі зіграє в Лізі чемпіонів: 2 жовтня — з «Аталантою» (на домашньому стадіоні «Фельтінс-Арена» в Гельзенкірхені), 22 жовтня — з «Арсеналом» (в гостях), 6 листопада — з «Янг Бойз» (вдома), 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (в гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося своїх суперників в основному раунді Ліги Європи.

Фото ФК «Шахтар»

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