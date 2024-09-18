«Справа у зброї»: стало відомо, чому шойгу полетів до Ірану

Секретар ради безпеки рф сергій шойгу вдруге за два місяці полетів до Ірану, який нещодавно попросив у россії новітні системи ППО. А перед тим він був у Північній Кореї та Сирії. Дипломатична активність може свідчити про те, що росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників. Так вважають у Центрі протидії дезінформації.

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«І хоч Іран заперечує будь-які факти надання росії зброї, нещодавно західні медіа повідомили про надання росіянам близько 200 балістичних ракет. В обмін на це Ісламська Республіка прагне здобути російські літаки Су-35, або ж розширити співпрацю щодо створення ядерної зброї», — пишуть експерти.

У свою чергу США та Велика Британія висловлювали побоювання, що рф вже ділиться з Іраном технологіями та інформацією для створення зброї масового знищення.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експертів про ракети, які Іран передав рф.

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