Печінковий паштет з фруктовим желе: приготуйте до святкового столу
Коли ви спробуєте цей паштет з фруктовим желе, ви більше ніколи не зможете їсти магазинний! Так чудово доповнюють одне одного желе та ніжний паштет. Це не просто смачно — це дуже смачно, ділиться кулінарка Софія Гаврильців, яка раніше пропонувала приготувати салат с куркою та авокадо.
Склад:
- 3 цибулини
- 2 моркви
- 1 кг курячої печінки
- 50 г вершкового масла
- сіль,
- мускатний горіх та чорний мелений перець за смаком
- 350 мл вершків жирністю 15−20%
Приготування:
Цибулю обсмажуємо на олії до золотистого кольору, додаємо натерту на грубій тертці моркву і смажимо ще декілька хвилин до м'якості, перекладаємо в інший посуд. На цій самій сковорідці до готовності смажимо промиту печінку протягом 10 хвилин. В кінці додаємо сіль, мускатний горіх, перець, вершкове масло та перемішуємо. Повертаємо цибулю з морквою, заливаємо вершками, перемішуємо і тушкуємо під кришкою 5−7 хвилин. Даємо трішки постояти, далі пробиваємо блендером до однорідної маси, викладаємо у формочки та охолоджуємо.
Для фруктового желе:
- 5 г желатину
- 25 мл води
- 200 г будь-яких ягід (найкраще підходять порічки, чорна смородина, журавлина або суміш цих ягід)
- 100 мл води
- 15 г цукру.
Приготування желе:
Желатин заливаємо холодною водою на 15 хвилин. Свіжі або розморожені ягоди з водою та цукром доводимо до кипіння та варимо декілька хвилин. Перетираємо через сито, додаємо желатин та перемішуємо. Трішки охолоджуємо та виливаємо зверху на паштет. Прибираємо у холодильник на декілька годин.
Нагадаємо рецепт паштету з оселедця.56
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