Корисний ягідний соус: додасть пікантності стравам з сиру

В багатьох країнах є традиційні рецепти соусів, для приготування яких використовують лісові та садові ягоди. Наприклад, брусничний соус є традиційним для Швеції. Ягідні соуси додають пікантності, зокрема, стравам з сиру. Зараз якраз сезон ягід, які є дуже корисними для організму, тому вам варто приготувати з них щось смачненьке, ділиться кулінарка Олена Мшар.

Інгредієнти та приготування 500 г чорної смородини добре збити блендером додати 300 г цукру Поставити на маленький вогонь + ½ ч. л. кориці ½ ч. л. імбиру (сухого) ½ ч. л. суміші перців дрібка солі дрібка мускатного горіха Добре прогріти, але не кип'ятити, до розчинення цукру (градусів 50−60, щоб розкрились спеції). Зняти з вогню і додати 2 ст. ложки чорного бальзамічного оцту. Розлити в стерилізовані баночки. Як додаткові спеції можна використовувати ще лаванду (на цю порцію додати квіточки з десяти гілочок лаванди).

А як приготувати лавандовий соус до морозива, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Ардія Діаманті.

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