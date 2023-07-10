Корисний ягідний соус: додасть пікантності стравам з сиру
В багатьох країнах є традиційні рецепти соусів, для приготування яких використовують лісові та садові ягоди. Наприклад, брусничний соус є традиційним для Швеції. Ягідні соуси додають пікантності, зокрема, стравам з сиру. Зараз якраз сезон ягід, які є дуже корисними для організму, тому вам варто приготувати з них щось смачненьке, ділиться кулінарка Олена Мшар.
Інгредієнти та приготування
500 г чорної смородини добре збити блендером
додати 300 г цукру
Поставити на маленький вогонь
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½ ч. л. кориці
½ ч. л. імбиру (сухого)
½ ч. л. суміші перців
дрібка солі
дрібка мускатного горіха
Добре прогріти, але не кип'ятити, до розчинення цукру (градусів 50−60, щоб розкрились спеції).
Зняти з вогню і додати 2 ст. ложки чорного бальзамічного оцту. Розлити в стерилізовані баночки.
Як додаткові спеції можна використовувати ще лаванду (на цю порцію додати квіточки з десяти гілочок лаванди).
А як приготувати лавандовий соус до морозива, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Ардія Діаманті.
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