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Корисний ягідний соус: додасть пікантності стравам з сиру

20:10 11 липня 2023
соус зі смородини

В багатьох країнах є традиційні рецепти соусів, для приготування яких використовують лісові та садові ягоди. Наприклад, брусничний соус є традиційним для Швеції. Ягідні соуси додають пікантності, зокрема, стравам з сиру. Зараз якраз сезон ягід, які є дуже корисними для організму, тому вам варто приготувати з них щось смачненьке, ділиться кулінарка Олена Мшар.

Інгредієнти та приготування

500 г чорної смородини добре збити блендером

додати 300 г цукру

Поставити на маленький вогонь

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½ ч. л. кориці

½ ч. л. імбиру (сухого)

½ ч. л. суміші перців

дрібка солі

дрібка мускатного горіха

Добре прогріти, але не кип'ятити, до розчинення цукру (градусів 50−60, щоб розкрились спеції).

Зняти з вогню і додати 2 ст. ложки чорного бальзамічного оцту. Розлити в стерилізовані баночки.

Як додаткові спеції можна використовувати ще лаванду (на цю порцію додати квіточки з десяти гілочок лаванди).

А як приготувати лавандовий соус до морозива, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Ардія Діаманті.

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