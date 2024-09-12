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Фантастичний паштет для бутербродів: ідеально для ситного сніданку

20:31 14 вересня 2024
паштет

Вранці завжди мало часу готувати, хочеться до чаю додати скибочку хліба зі смачною намазкою. Цей рецепт — чудова нагода збалансувати свій раціон та додати щось новеньке у сімейне меню, розповідає smaker.pl.

Інгредієнти:

авокадо 1 шт.

яйця 2 шт.

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червоний перець 1 шт.

часник 1 головка

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оливки 10 шт.

каперси

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олія

сіль до смаку

перець до смаку

лимонний сік до смаку

Приготування

Перець розрізати навпіл, очистити від насіння, викласти на деко шкіркою вгору та збризнути олією. Розріжте головку часнику навпіл, збризніть невеликою кількістю олії і додайте на деко з перцями. Поставте в розігріту до 190 градусів духовку й запікайте до потемніння шкірки перцю. Відставте остигати.

Перець очистити і нарізати шматочками. Додайте в пасту скільки завгодно зубчиків часнику, а решту можна використовувати, наприклад, для бутербродів.

Яйця зварити круто, остудити, очистити й нарізати кубиками. Очистіть авокадо від шкірки і видаліть кісточку. Помістіть авокадо, яйця, перець і часник в блендер і змішайте до однорідності, приправте лимонним соком, посоліть, поперчіть, додайте нарізані оливки і каперси. Все перемішати — і готово.

Раніше рецептом смачної намазки із сала з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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