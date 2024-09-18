41.27 / 41.82 45.90 / 46.61
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Скандал з Усиком: поляки пояснили, чому одягли наручники на чемпіона (відео)

12:50 18 вересня 2024
Олександр Усик

Польска сторона пояснила, чому застосувала кайданки у випадку з українським боксером Олександром Усиком в аеропорту Кракова — відповідне відео у мережу викладав спортсмен і нардеп Жан Беленюк.

Майор польскої прикордонної служби Яцек Міхаловський в коментарі для видання Dziennik Polski заявив, що використання наручників проти українського боксера було не затриманням, а запобіжним заходом. Пізніше їх негайно зняли, пише «РБК-Україна».

Міхаловський зазначив, що Усик та ще один чоловік були зняті з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів. «Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням», — зазначив офіцер прикордонної служби РП та додав: «Одягання наручників було пов'язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно».

А видання champion.com.ua уточнює, що разом з Усиком з рейса зняли тренера Сергія Лапіна. Причина, як повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела, — «непридатність для здійснення подорожі».

РЕКЛАМА

Спортсмен та тренер мали летіти до Валенсії, де Усик планував розпочати підготовку до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Співробітнику авіакомпанії не сподобався їхні стан. Боксер намагався пояснити, що вони виснажені майже 14-годинною дорогою з Києва і можуть летіти, але його слова не взяли до уваги.

Після того, як ситуація вирішилася, боксер подякував усім за підтримку.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у травні Усик переміг Ф'юрі і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Олександра Усика у соцмережах

530

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Водолії отримають несподівану звістку, а Левам випаде шанс виявити свої здібності: гороскоп на середу, 18 вересня

маринований перець на зиму

Найсмачніший маринований перець на зиму: перевірений рецепт від чарівної фудблогерки

карти

Левам — «Сонце», Рибам — «Верховна Жриця», Тельцям — «Імператор»: Таро-прогноз від Макса Гордєєва на 18 вересня

Потап

Головне — прапорець і надпис «Ми з України»: Потап висміяв «патріотів» за кордоном

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту