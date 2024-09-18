Скандал з Усиком: поляки пояснили, чому одягли наручники на чемпіона (відео)

Польска сторона пояснила, чому застосувала кайданки у випадку з українським боксером Олександром Усиком в аеропорту Кракова — відповідне відео у мережу викладав спортсмен і нардеп Жан Беленюк.

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Майор польскої прикордонної служби Яцек Міхаловський в коментарі для видання Dziennik Polski заявив, що використання наручників проти українського боксера було не затриманням, а запобіжним заходом. Пізніше їх негайно зняли, пише «РБК-Україна».

Міхаловський зазначив, що Усик та ще один чоловік були зняті з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів. «Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням», — зазначив офіцер прикордонної служби РП та додав: «Одягання наручників було пов'язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно».

А видання champion.com.ua уточнює, що разом з Усиком з рейса зняли тренера Сергія Лапіна. Причина, як повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела, — «непридатність для здійснення подорожі».

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Спортсмен та тренер мали летіти до Валенсії, де Усик планував розпочати підготовку до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Співробітнику авіакомпанії не сподобався їхні стан. Боксер намагався пояснити, що вони виснажені майже 14-годинною дорогою з Києва і можуть летіти, але його слова не взяли до уваги.

Після того, як ситуація вирішилася, боксер подякував усім за підтримку.

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Нагадаємо, що у травні Усик переміг Ф'юрі і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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Фото зі сторінки Олександра Усика у соцмережах

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