Не просто добавка до страв, а й окрема закуска: готуємо маринований перець по-дунганськи

Багато українців люблять маринувати овочі на зиму. Після того, як переможниця 12-го сезону «МастерШеф» Валерія Матрохіна запропонувала рецепт маринованої цибулі, автори Youtube-каналу «Рецепты от Мужа и Жены» запропонували рецепт маринованого перцю по-дунганськи.

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«Маринований перець по-дунганськи це не просто добавка до страв, а й окрема закуска, дуже смачна та дуже ароматна. Дунгани середньої Азії готують дуже велику кількість овочів на зиму, як у вигляді солінь, так і у вигляді мариновок. Традиційно дунгани зберігають солоні та мариновані овочі у відкритому посуді, тобто не закатують у банки герметично. Але є й ті, хто закатує маринади та соління в герметичні банки», — йдеться в описі рецепту.

Інгредієнти:

Перець болгарський червоний — 3 кг.

Часник свіжий — 200 грам (6 головок)

Кріп — 5/6 пучків

Сіль — 100 г

Цукор пісок — 100 г

Оцет 9% - 50 г

Олія — 100 г

Вода чиста — 3 літри.

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Спосіб приготування:

Насамперед підготуємо овочі. Перець промиємо, видалимо серцевину та очистимо від насіння. Кріп і часник подрібнити дрібним квадратиком. Палички від кропу не подрібнюємо, інакше вони дадуть жорсткість у начинці. Далі часник і кріп змішуємо, далі ми начинятимемо перець цією ароматною сумішшю.

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Тепер почнемо готувати маринад. У сухий розігрітий казан, або каструлю з товстим дном засипаємо 100 г цукрового піску, чекаємо коли цукор розтопиться і потемніє. У деяких сім'ях цукор засмажують до чорноти.

Коли цукор потемніє, заливаємо 3 літри води, виходить розчин карамельного кольору. Далі засипаємо 100 грамів кухонної солі і 50 грамів 9%-го оцту, все перемішуємо і додаємо нагріту олію 100 грамів. ПРИ ДОДАВАННІ ОЛІЇ ПОТРІБНО БУТИ ДУЖЕ ОБЕРЕЖНИМ, ЩОБ НЕ ОТРИМАТИ ОПІК!!!

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Тепер, коли всі необхідні для маринаду інгредієнти змішані, чекаємо, коли суміш закипить, приблизно 10−15 хвилин. Коли суміш закипить, додаємо підготовлений болгарський перець. Залежно від ємності, кладемо по 5−7 штук перців, проварюємо перець протягом 2−3 хвилин, не більше. Нам потрібно отримати бланшований перець, але не надто м'який, а щоб він мав хрумку консистенцію. Тому проварюємо перець 2−3 хвилини.

Переварений перець перекладаємо в посуд і даємо йому охолонути. Коли весь перець проварили, вогонь під маринадом вимикаємо і даємо йому так само охолонути до кімнатної температури. Бланшований перець начиняємо кропово-часниковою сумішшю. Залежно від розміру перцю кладемо усередину перцю по 3−4 чайні ложки начинки.

Коли перець начинений, укладаємо його в ємність, притискаємо тарілкою або широким блюдом. Зверху укладаємо вантаж. Заливаємо по краю ємності з перцем наш маринад, що остигнув, заливаємо маринад так, щоб він злегка покривав перчик. БАГАТО МАРИНАДУ НЕ НАЛИВАЄМО!

У процесі пресування з перцю також вийде сік і маринад збільшиться в обсязі. Тепер перець залишаємо настояться на 2 доби. Через дві доби перець спресувався, перекладаємо його або в каструлю або в банку, кому як зручно. Підливаємо трохи маринаду, щоб він злегка покривав перчик і зберігаємо в холодному місці, або в холодильнику. Настоявся і ароматний перчик, що промаринувався, буде відмінною закускою і доповненням до основних страв. Смачного!