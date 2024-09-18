Маскували вибухівку під чай: росіяни готували серію вибухів у гіпермаркетах Києва (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського гру, яку СБУ нейтралізувала навесні 2024 року. Завдяки доказовій базі, зібраній українською спецслужбою, кільком зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у відомстві.

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«Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві. За матеріалами справи, таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова — кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру). За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню», — повідомили у відомстві.

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Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.

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«Контррозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів. У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи гру разом з її російським куратором. Служба безпеки затримала ворожих агентів „на гарячому“, коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті. Згодом СБУ затримала ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з росії вибухівку для виконавців терактів», — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що на замовлення російського гру постачальники вибухівки мали забезпечити «евакуацію» одного із підривників на територію рф. Його планували довести до кордону з росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину.

«Окрім цього, як свідчать матеріали провадження, співробітник гру рф Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів судитимуть обвинувачених відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 3 ст. 113 (диверсія);

▪️ ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);

▪️ ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).

Як писали «ФАКТИ», днями у Запорізькій області було викрито агентурну мережу ворога.

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