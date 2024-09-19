Не тільки 939-й день війни: яке церковне свято в Україні відзначають 19 вересня та що сьогодні заборонено робити
У четвер, 19 вересня, православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта за новим церковним календарем. За старим стилем сьогодні відзначають чудо Архістратига Михаїла в Хонех (Михайлове чудо).
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний піратський день
- День вигулювання настрою
- День народження смайлика.
Крім того, сьогодні — 939-й день війни, яку розпочали російські нападники.
Що не можна робити 19 вересня
Згідно з віруваннями і народними традиціями українців, сьогодні бажано не робити таке:
- ревнувати та пліткувати;
- позичати сіль;
- сидіти на самоті вдома;
- йти на риболовлю — улову не буде.
Також не варто сьогодні прибирати в домі — можна вимести удачу і достаток.
Народні прикмети дня
Зранку іній — осінь буде теплою.
Багато жолудів на дубі — до великого урожаю.
Чутно грім — взимку буде мало снігу.
Вітер з півдня — до гарного врожаю озимих.
На березі та дубі ще є листя — до лютої зими.
Вітер південний — добре вродять озимі.
Традиції дня
Здавна в цей день було заведено ставити на стіл тарілку з медом, адже його вважали особливим символом здоров'я та щастя. Люди вірили, що якщо скуштувати мед цього дня, то він надасть сили та захистить від хвороб на цілий рік.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.
За гороскопом люди, які народилися 19 вересня — Діви.
Погода на 19 вересня
Сьогодні, 19 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці хмарно, але потім небо проясниться, опадів не очікується. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі хмарно, вночі дощитиме, але потім без опадів.
Температура повітря в Києві — +25 вдень та +15 вночі. У Львові — +21 вдень та +13 вночі. У Харкові — +24 вдень та +13 вночі. В Одесі — +22 вдень та +17 вночі.
Раніше «ФАКТИ» писали, як українці відзначають День пам’яті Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, а також на які прикмети і заборони звертають увагу цього дня.494
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