Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який говорив про дозвіл Україні атакувати військові об'єкти на території росії наданою його країною зброєю, заявив, що ситуація на полі бою в Україні залишається складною, і він не очікує, що війна закінчиться цього або наступного року, пише LRT.

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«Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і я не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, ми повинні надавати якомога більше військової підтримки Україні, але ми повинні бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна. Це означає, що ми повинні робити більше, але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт, тому ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, ми повинні наполегливо працювати, щоб допомогти Україні, але ми повинні дивитися на довгострокову перспективу і бути впевненими в тому, що народи Європи залишаться готовими підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, щоб у нас не було неправильних очікувань, і щоб люди не розчаровувалися. Звичайно, ми завжди маємо бути оптимістами, але в той же час ми повинні бути реалістами», — сказав політик.

Він додав, що росія дуже потужна, що окупанти можуть вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго.

«Очевидно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що російська військова промисловість зможе виробляти, і на кількість людей, яких вони можуть мобілізувати, ці цифри дійсно дуже величезні. росія грає в цифри, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно ж, пам'ятаючи, що це ядерна держава».

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