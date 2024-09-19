Як позбутися затхлого запаху рушників: кондиціонер для білизни допоможе не завжди

Коли ми перемо рушники, хочемо, щоб вони були м’якими та ароматними. На жаль, так виходить не завжди. Незважаючи на догляд за речами, з часом ми можемо відчути затхлий запах. Найчастіше це відбувається через недостатнє висихання рушників перед пранням. Перш ніж кинути їх у кошик для білизни або в барабан пральної машини, переконайтеся, що вони сухі.

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Якщо ми залишимо брудні вологі рушники складеними або згорнутими, вони запліснявіють. Причина неприємного запаху — грибки та бактерії. Не висушивши рушники після прання матимемо той самий ефект, пише Deccoria.

Бактерії та грибки, які спричиняють затхлий запах на рушниках, також розмножаться, якщо ми залишимо текстиль у вологій і теплій ванній кімнаті після прання. В таких умовах матеріал не може висохнути. Таким чином, він буде ідеальним місцем для розвитку мікроорганізмів.

Ми можемо позбутися затхлого запаху рушника, якщо додамо до білизни під час прання оцет. Ця кухонна спеція має антибактеріальні та фунгіцидні властивості. Просто додайте невелику кількість оцту виперіть як зазвичай. Невелика кількість доданого оцту не надасть рушникам неприємного і різкого запаху. Однак це позитивно вплине на знищення всіх мікроорганізмів, відповідальних за затхлий запах.

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Для додаткового ефекту при наступному пранні цих рушників додайте пів склянки соди. Сода має антибактеріальні та протигрибкові властивості та усуває причини затхлого запаху.

Важливе не тільки саме прання, а й сушка рушників після ніого. Нам не доведеться турбуватися про затхлий запах, якщо ми повісимо речі одразу після того, як виймемо з пральної машини. Важливо, щоб приміщення, де будуть розміщені рушники, мало хорошу вентиляцію.

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Кондиціонер також зашкодить чистоті рушників, якщо ми покладемо забагато речей у барабан пральної машини. Також причиною може бути невідповідна температура. Це завадить належному вимиванню миючих засобів із волокон.

Нагадаємо, як випрати кухонний рушник, щоб він став білосніжно-білим — японській спосіб прання.

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