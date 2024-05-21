Допоможуть сода та оцет: як правильно прати лляні сорочки

Лляні сорочки надзвичайно зручні як в теплу, так і в прохолодну пору року, і вони можуть прослужити довго, якщо за ними добре доглядати. Замість того, щоб кидати лляні сорочки в пральну машину разом з рештою білизни, виперіть їх окремо на делікатному режимі, тоді волокна прослужать довше і з часом стануть м'якшими. Завжди сушіть лляні сорочки на повітрі, щоб вони не пошкодилися від тепла сушарки, а плями обробляйте сумішшю харчової соди та білого оцту.

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Перед тим, як щось робити, прочитайте етикетку з рекомендаціями з догляду. Більшість лляних сорочок можна прати в машині, але час від часу трапляються речі, які потрібно прати вручну або віддавати у хімчистку. Загалом, якщо немає мережива, атласної або оксамитової підкладки, ви можете сміливо використовувати пральну машину, пише wikihow.com.

Лляні сорочки не обов'язково прати щоразу після носіння. Якщо ж вони брудні або мають неприємний запах, обов'язково виперіть їх.

Обробіть плями харчовою содою та білим оцтом. Якщо пляма ще мокра, посипте її содою. Якщо пляма суха, змішайте 1 чайну ложку (4 г) соди з 1 чайною ложкою (близько 5 мл) води, щоб вийшла паста, і втирайте її у пляму. Змішайте воду з білим оцтом у пропорції 1:1 і розпиліть на пляму. Залиште на 15−20 хвилин, а потім виперіть сорочку.

Уникайте використання комерційних засобів для виведення плям на лляних сорочках, оскільки вони можуть знебарвити тканину. Застібніть ґудзики та зав'яжіть зав'язки перед початком прання. Все, що можна закріпити на лляній сорочці, має бути закріплене до того, як ви кинете її в прання. Застібнуті ґудзики допоможуть сорочці зберегти форму під час прання, а зав'язаний пасок не дасть їй розірватися.

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Якщо ваша лляна сорочка прикрашена бісером, періть її в мішку для білизни, щоб вона випадково не зачепилася за інший одяг та не вдарялася прикрасами об стінки барабана.

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Для прання лляних сорочок обирайте м'який засіб без барвників. Що м'якший засіб, то довше прослужать ваші сорочки. Також можна використовувати засоби для дитячої білизни. Ви можете використовувати половину рекомендованої кількості прального засобу, якщо ваші сорочки не дуже брудні.

Запустіть делікатний цикл прання у холодній воді. Уникайте повного завантаження машини. Якщо можете, періть сорочки з середнім завантаженням. Лляні вироби, особливо при першому пранні, осипаються дуже тонкими волокнами, які можуть чіплятися на інші речі у машині.

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Висушіть лляну сорочку на повітрі, щоб вона не дала усадку й не деформувалася. Оскільки льон дуже схильний до утворення зморшок, розкладіть сорочку по можливості рівно. Якщо ви не можете покласти її десь рівно, повісьте її розправленою на мотузку.

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Фото Pixabay

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