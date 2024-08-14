Ефективні домашні засоби від плям: вони точно є у вашій оселі

Це сталося! Ваша улюблена блуза, спідниця чи сукня забруднилися, а на гарній тканині залишилася неприваблива пляма. Однак не панікуйте. Така маленька пригода трапляється з кожним, і це не означає, що річ потрібно викинути. Однак головне — швидко реагувати. Пам’ятайте, що домашні методи видалення плям ефективні, якщо діяти відразу після того, як помітили забруднення, пише спеціалізований польський сайт.

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Одяг з делікатних тканин, наприклад, повітряні, легкі сукні, або літні спідниці, або тонкі шорти можна обробити харчовою содою. Це один із найбільш універсальних та безпечних методів видалення плям, і його завжди варто спробувати спочатку.

Плями на кольоровому одязі обробіть розчином води і харчової соди в пропорції: 4 столові ложки соди на ¼ склянки води. Нанесіть суміш на забруднене місце і почекайте близько 1 години. Після закінчення цього часу ретельно промийте область навколо плями і залиште висохнути — готово!

Елегантна блуза в сніжному відтінку виглядає дуже погано, коли в самому центрі величезна пляма від сухого вина або пляма улюбленої губної помади. Ви помітили такий слід на улюбленому одязі? Вам на допомогу прийде звичайне сіре мило. Змішайте його з водою, нанесіть на ворсисту губку або бавовняну тканину і обережно потріть пляму.

А може на вашій улюбленій білій футболці з’явилася брудна пляма? Використовуйте сіль і теплу воду. Змішайте їх у великій мисці, а потім покладіть туди речі. Залиште приблизно на 1 годину, щоб сіль проникла в матеріал і видалила пляму. Останнім кроком буде прання речей вручну або в пральній машині.

Пам’ятайте, що з чорним одягом потрібно бути так само обережним, як і з білим. Сукні, брюки та світшоти цього кольору мають властивість вицвітати, тому перед видаленням плями краще перевірити, як матеріал реагує на певний засіб, навіть якщо ви хочете скористатися домашніми засобами. Використовувати даний спосіб варто на непомітній частині тканини або на виворітній стороні одягу. Завдяки цьому ви будете впевнені, що конкретний засіб є не тільки ефективним, але, перш за все, безпечним для такої тканини.

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Одним з дешевих і ефективних способів є обробка плями перекисом водню. Дійте так само, як і з раною — нанесіть кілька крапель на забруднене місце і почекайте, поки вони проникнуть всередину. Залиште одяг приблизно на півгодини, потім виперіть його вручну в делікатному пральному порошку або рідині.

Ще одним хорошим способом є використання спирту, який виявляється надійним, особливо у випадку плям невідомого походження. Налийте чистий спирт — уникайте будь-яких кольорових напоїв, інакше це погіршить стан вашого одягу — в миску і з'єднайте з водою в тій же пропорції. Замочіть річ у цій суміші, а потім дійте, як і з попередніми плямами — виперіть все.

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Кожен з нас знає, що масляні або жирні плями завжди вивести найважче. Усунути їх можна за допомогою суміші солі і спирту в пропорції 1:4. Розпиліть розчин на пляму, а потім потріть її вологою губкою або м’якою тканиною. Пам’ятайте, що цей метод працює найкраще, якщо ви швидко відреагуєте та впораєтеся з плямою до того, як жир проникне в тканину. Якщо вже пізно, варто відмовитися від домашніх засобів і скористатися пральним порошком або — краще — плямовивідним милом, яке найчастіше призначене для виведення жирних плям.

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Нагадаємо про методи прання та прибирання «2 ложки», «3 ложки» та «8 ложок», завдяки яким ваші речі та сантехніка будуть неймовірно чистими.

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