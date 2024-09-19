Сотні мільярдів грн: НБУ «неочікувано» знайшов джерело для покриття дефіциту бюджету

В той час як деякі активісти пропонують покривати дефіцит бюджету за рахунок месенджерів, Національний банк України знайшов більше надійне джерело фінансових вливань.

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На думку керівництва НБУ, таким джерелом можуть стати українські банки. Саме вони зможуть профінансувати додаткові 216 млрд гривень, які уряд планує залучити на внутрішньому борговому ринку, заявив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

«Розрахунки є. Команда НБУ спільно з Міністерством фінансів вже деякий час працюють над тим, щоб злагодженими діями забезпечити фінансування бюджетного дефіциту без того, щоб вдаватися до його монетизації», — сказав він.

За словами очільника НБУ, банки зможуть покрити дефіцит бюджету в тій частині, яка розрахована на потенціал внутрішнього боргового ринку «без відповідних емісійних джерел».

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«За нашими підрахунками нове фінансування повинно сягнути понад 200 млрд гривень, приблизно 216 млрд гривень», — повідомив Пишний.

Зазначимо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, збільшивши видатки на оборону на 495 млрд гривень. Частина необхідних коштів буде зібрана через підвищення податків з громадян та банків (57 млрд гривень). Частина коштів буде зібрана через ОВДП.

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Для покриття дефіциту держбюджету за рахунок банків НБУ сьогодні затвердив посилення вимог до обов'язкових резервів банків.

По-перше, з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування на 5% (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком на 93 календарні дні та більше) за різними видами депозитів та поточних рахунків, що залучаються банками.

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По-друге, з 50 до 60% підвищується частка обов'язкових резервів, яку банки можуть покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Це має підштовхувати банки до більш активної скуповування урядових ОВДП та покриття дефіциту держбюджету. В НБУ спрогнозували зростання попиту на держоблігації з боку банків на рівні 216 млрд грн.

Нагадаємо, уряд має намір на три роки заморозити мінімальну пенсію, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

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