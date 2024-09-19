Кабмін приготував українцям неприємний сюрприз: як знизиться реальний розмір пенсій

Попри обіцянки міністерки соціальної політики підвищити виплати багатьом пенсіонерам, в цілому Кабінет міністрів пропонує заморозити мінімальні пенсії та прожитковий мінімум у проєкті бюджету на 2025 рік.

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Це призведе до того, що реальний рівень соцстандартів знизиться щонайменше на рівень інфляції (наступного року це 9,5%), пише OBOZ.UA.

Видання нагадує, що прожитковий мінімум не підвищували у 2014-му, після початку війни. Соціальні стандарти також заморозили і після початку повномасштабної війни.

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Але зараз уряд наважився на заморозку соціальних стандартів (мінімальної пенсії, зарплати та прожиткового мінімуму) на три роки. Такий крок передбачено Бюджетною декларацією.

У проєкті бюджету на 2025-й зробили перший крок для реалізації цього плану: всі соціальні стандарти залишатимуться на рівні 2024-го.

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Йдеться про необхідність заощаджувати бюджетні кошти та скорочувати видатки в умовах повномасштабної війни та перенаправляти кошти на потреби оборони. Але проєкт ще мають підтримати в Раді.

Проблема полягає в тому, що така економія передусім зачепить найбідніших українців, яким не вистачає навіть на збалансоване харчування. Тих, чия зарплата на рівні мінімальної та чиї пенсії залежать від прожиткового мінімуму.

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Вже зараз ситуація з бідністю в країні критична. За даними Світового банку, в Україні за межею бідності перебуває 29% населення. І якщо соціальні стандарти заморозити на кілька років, ця цифра може суттєво погіршитись.

Станом на кінець літа в Україні реальний рівень прожиткового мінімуму на пенсіонера становив 6 тис. грн. Це та сума, якої вистачить на задоволення найнеобхідніших потреб.

Зазначимо, згідно з даними ПФУ, в Україні 6,33 млн пенсіонерів (з 10,2 млн) отримують пенсію, розмір якої менш ніж 5 тис. грн. При цьому тільки 3,9 млн пенсіонерів отримують понад 5 тис. грн. Отже, 61,7% українців на пенсії отримують значно менше фактичного прожиткового мінімуму.

У владі признають, що в Україні росте інфляція.«У 2024−2025 роках інфляція очікується у розмірі 18,3% (грудень 2025/грудень 2023), національна валюта послабиться на 18,7% (з 36,6 грн/дол. у середньому у 2023 році до 45,0 грн/дол. у середньому у 2025 році). Це означає суттєві втрати у реальних доходах соціально вразливих категорій громадян», — пояснив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

І хоча фактичний прожитковий мінімум на пенсіонера становить вже близько 6 тис. грн, в Україні мінімальна пенсія (тобто той прожитковий мінімум, який використовують під час розрахунку виплат) становить всього 2361 грн.

Не впливають на рівень життя й вікові доплати для тих, хто досяг 70-річчя, 75-річчя, 80-річчя.

І хоча підвищувати мінімальну пенсію в уряді не планують, на наступний рік передбачено індексацію пенсії. Її розмір поки що невідомий. У кращому випадку індексація може бути на рівні до 17%. Але підвищуватимуть тільки розмір нарахованої пенсії без будь-яких доплат. В результаті для левової частки українців розмір підвищення може бути меншим.

Видання нагадує, що бюджет на 2025-й ще має розглянути профільний комітет. Крім того, свої правки можуть подавати і народні депутати. Як зміниться документ до другого читання та остаточного ухвалення, ще не відомо. Однак шанси на перегляд соцстандартів в остаточній версії бюджету все ще високі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українці, які отримують мінімальну зарплату 8 000 гривень, можуть наступного року жити на 10% бідніше, оскільки їхні реальні доходи впадуть.

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