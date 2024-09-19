Салат з картоплею, тунцем та помідорами: яскравий смак вересня

У вересні на ринку ще багато городини. А це значить, що можна наситити організм вітамінами та подбати про імунітет напередодні зими.

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Вересневі салати смачні та корисні. А різноманіття рецептів вражає. Комбінуйте овочі на свій смак — сирі та варені. Додавайте консервований тунець чи відварену курку. Ну і, звичайно, зелень.

Рецептом смачного салату поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат готується швидко та просто, — говорить Ардія Діаманті. — Картоплю відваріть завчасно.

Салат з помідорами та картоплею (на 2 порції) РЕКЛАМА Картопля — 2 шт.

Тунець консервований — маленька баночка

Помідори — 2 шт.

Болгарський перець невеликий — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Оливки — 10 шт.

Оливкова олія — 2 ст. ложки

Сир пармезан або інший твердий сир тертий — 2 ст. ложки

Кріп — на смак

Картоплю відварити у «мундирах», очистити. Хай охолоне. Порізати на кубики. Додати кубикам порізані помідори та болгарський перець. Все це змішати з консервованим тунцем. Додати натертий часник та порізані на слайси оливки, а також подрібнену зелень.

Приправити оливковою олією. При подачі посипати натертим пармезаном чи іншим сиром.

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Смачного!

Раніше кулінарка Наталія Калніна, яка поділилася рецептом лечо без олії та оцту, нагадала ще два рецепти салатів на зиму, які вона назвала «Смак літа».

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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