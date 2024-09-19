41.23 / 41.75 45.96 / 46.65
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з картоплею, тунцем та помідорами: яскравий смак вересня

22:25 21 вересня 2024
Салат з картоплею, тунцем та помідорами

У вересні на ринку ще багато городини. А це значить, що можна наситити організм вітамінами та подбати про імунітет напередодні зими.

Вересневі салати смачні та корисні. А різноманіття рецептів вражає. Комбінуйте овочі на свій смак — сирі та варені. Додавайте консервований тунець чи відварену курку. Ну і, звичайно, зелень.

Рецептом смачного салату поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат готується швидко та просто, — говорить Ардія Діаманті. — Картоплю відваріть завчасно.

Салат з помідорами та картоплею (на 2 порції)

РЕКЛАМА
  • Картопля — 2 шт.
  • Тунець консервований — маленька баночка
  • Помідори — 2 шт.
  • Болгарський перець невеликий — 1 шт.
  • Часник — 3 зубчики
  • Оливки — 10 шт.
  • Оливкова олія — 2 ст. ложки
  • Сир пармезан або інший твердий сир тертий — 2 ст. ложки
  • Кріп — на смак

Картоплю відварити у «мундирах», очистити. Хай охолоне. Порізати на кубики. Додати кубикам порізані помідори та болгарський перець. Все це змішати з консервованим тунцем. Додати натертий часник та порізані на слайси оливки, а також подрібнену зелень.

Приправити оливковою олією. При подачі посипати натертим пармезаном чи іншим сиром.

РЕКЛАМА

Смачного!

Раніше кулінарка Наталія Калніна, яка поділилася рецептом лечо без олії та оцту, нагадала ще два рецепти салатів на зиму, які вона назвала «Смак літа».

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

41

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чистий унітаз

Перед виходом з дому залийте одну склянку розчину в унітаз: весь бруд, іржа та сечовий камінь гарантовано видаляться

Джолі

Наречена Франкенштейна? Джолі здивувала фотосесією у річницю розлучення з Піттом

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі стає «запасним» для Меган Маркл і планує таємне повернення до Англії

карти

Скорпіонам — «Королева жезлів», Овнам — «Справедливість», а Козерогам — «Королева пентаклів»: Таро-прогноз на 21 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту