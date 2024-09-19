Салат «Смак літа» від Наталії Калніної: порадує теплими спогадами та ароматами у саму холодну зиму
Кулінарка Наталія Калніна, яка поділилася рецептом лечо без олії та оцту, нагадала ще два рецепти салатів на зиму. Вона назвала їх «Смак літа».
Інгредієнти:
Салат з огірків:
Огірки — 1,5 кг
Цибуля — 300 гр.
Олія — 80 мл.
Цукор — 100 гр.
Сіль — 50 гр.
Часник — 5 зубчиків
Оцет 9% - 50 мл.
Салат огірки з помідорами:
Огірки — 1 кг
Помідори — 1 кг
Цибуля — 0,5 г
Кріп — 80 г
Олія — 60 г
Сіль — 3ч.л.
Цукор — 3ч.л.
Оцет 9% - 2 ст.л.
Приготування:
Салат з огірків
Всі овочі помити, почистити та порізати.
Додати сіль, цукор та олію. Все перемішати.
Каструлю поставити на вогонь і довести до кипіння.
Коли вміст каструлі почне закипати, додати оцет.
Кип'ятити 3 хвилини, обережно перемішуючи.
Знімати з вогню потрібно одразу, як тільки огірки почали змінювати колір.
Розкласти по стерилізованих банках та закатати стерилізованими кришками. Огірки виходять у своєму соку.
Банки перевернути і залишити до остигання.
Салат з огірків та помідорів
Спосіб приготування такий самий, тільки ще додаються помідори. І треба дотриматися всіх пропорцій, зазначених вище.
За словами Калніної, салат з помідорами розходиться взимку навіть швидше, ніж салат лише з огірків.
Обидва салати чудово зберігаються за кімнатної температури.
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