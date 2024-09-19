Салат «Смак літа» від Наталії Калніної: порадує теплими спогадами та ароматами у саму холодну зиму

Кулінарка Наталія Калніна, яка поділилася рецептом лечо без олії та оцту, нагадала ще два рецепти салатів на зиму. Вона назвала їх «Смак літа».

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Інгредієнти:

Салат з огірків:

Огірки — 1,5 кг

Цибуля — 300 гр.

Олія — 80 мл.

Цукор — 100 гр.

Сіль — 50 гр.

Часник — 5 зубчиків

Оцет 9% - 50 мл.

Салат огірки з помідорами:

Огірки — 1 кг

Помідори — 1 кг

Цибуля — 0,5 г

Кріп — 80 г

Олія — 60 г

Сіль — 3ч.л.

Цукор — 3ч.л.

Оцет 9% - 2 ст.л.

Приготування:

Салат з огірків

Всі овочі помити, почистити та порізати.

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Додати сіль, цукор та олію. Все перемішати.

Каструлю поставити на вогонь і довести до кипіння.

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Коли вміст каструлі почне закипати, додати оцет.

Кип'ятити 3 хвилини, обережно перемішуючи.

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Знімати з вогню потрібно одразу, як тільки огірки почали змінювати колір.

Розкласти по стерилізованих банках та закатати стерилізованими кришками. Огірки виходять у своєму соку.

Банки перевернути і залишити до остигання.

Салат з огірків та помідорів

Спосіб приготування такий самий, тільки ще додаються помідори. І треба дотриматися всіх пропорцій, зазначених вище.

За словами Калніної, салат з помідорами розходиться взимку навіть швидше, ніж салат лише з огірків.

Обидва салати чудово зберігаються за кімнатної температури.

Раніше ми розповідали як приготувати македонський айвар на зиму.

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