Зростання цін на продукти не буде, крім деяких: у Мінагрополітики заспокоюють українців

У той час, як експерти прогнозують зростання цін на хліб щомісяця, у Міністерстві аграрної політики заспокоюють українців. На думку чиновників, несприятливі кліматичні умови цього року не так глобально вплинуть на зростання цін на продукти харчування.

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Таку думку першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького наводить прес-служба відомства. Щоправда, при цьому чиновник визнає, що посуха зменшила врожай зернових та олійних приблизно на 12%, і на деякі продукти це вплинуло.

Зокрема, через зниження врожаю кормових культур зросли ціни на молоко і молочні продукти. Так, за даними моніторингу сайту Мінфіну, молочні продукти з початку вересня зросли на 1,2%, на 2% зросли ціни за підсумками серпня. У підсумку середня роздрібна ціна:

молока — залежно від жирності становить від 40,7 грн (1% жирності) до 47,5 грн (2,6%) за 900 грамів;

вершкового масла — від 76,2 до 83,7 грн за 200 грамів;

твердого сиру — від 400 до 500 гривень за 1 кг.

При цьому Тарас Висоцький наголосив, що особливих коливань у цінах на м'ясо всіх видів і яйця, немає. Дійсно, за даними Мінфіну у вересні м'ясні продукти навіть подешевшали приблизно на 0,7%, хоча за підсумками серпня було зростання на 1,9%.

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Так, яловичина може коштувати від 169 до 295 грн за 1 кг залежно від сорту, курятина від 71,5 грн за кг гомілки до 191 грн за філе, а свинина — від 170 до 229 гривень. За даними аналітиків Асоціації свинарів України в серпні ціни коливалися від 161 грн за грудинку до 273 грн за ошийок, а охолоджені напівфабрикати в середньому коштували 199,6 грн.

Водночас до весни 2025 року, на думку Тараса Висоцького, не варто чекати помітного зростання цін на фрукти й овочі, але коливання до того часу цілком можливі. Чиновник підкреслив, що після повернення раніше окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, Україна може багато в чому сама забезпечувати себе цими продуктами, не покладаючись на імпорт.

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За даними Мінфіну, у вересні ціни на овочі та фрукти впали на 4,4%, після того, як у серпні вони зросли на 4%. У підсумку, середня ціна за 1 кг овочів в Україні сьогодні становить:

капуста — 31 грн;

картопля — 21,8 грн;

ріпчаста цибуля — 16,2 грн;

огірки — 62,5 грн;

помідори — 80 грн;

морква — 17,5 грн.

Нагадаємо, що з початку вересня в Україні впали ціни на бензин і дизельне паливо, але зросла вартість автогазу.

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