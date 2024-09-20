Смерть Метью Перрі пов’язана з голлівудським «наркосиндикатом»: вийшов документальний фільм-розслідування

Кільком лікарям нещодавно висунули звинувачення у смерті зірки серіалу «Друзі» через випадкове передозування кетаміном. Новий документальний фільм TMZ проливає світло на темний бік Голлівуду, пов'язуючи трагічну смерть Метью Перрі з імовірним наркосиндикатом знаменитостей, пише The News.

ВІДЕО ДНЯ

Фільм «Розслідування TMZ: Метью Перрі і таємне зіркове наркоугруповання» вийшов в ефір 16 вересня на телеканалі FOX. У фільмі досліджуються події, що передували смерті зірки серіалу «Друзі», і передбачувана роль лікарів, дилерів і пособників.

Годинний спеціальний випуск досліджує неетичні дії «недобросовісних лікарів та реабілітаційних центрів». Своїми роздумами діляться актори серіалу «Друзі», доктор Террі Даброу, телеведуча Келлі Осборн та інші.

Білл Боднер, колишній агент DEA (Управління боротьби з наркотиками — Авт.), розповідає про те, як слава пацієнта часто спокушає лікарів перетинати етичні межі.

РЕКЛАМА

«Коли до справи залучені гроші або знаменитість, це призводить до відволікання уваги за межі етичних норм», — пояснює Боднер.

Підтверджуючи думку Боднера, Келлі Осборн, дочка Оззі Осборна, зізнається: «Всі мої наркодилери були лікарями».

РЕКЛАМА

54-річний Перрі помер у жовтні 2023 року від випадкового передозування кетаміном у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поліція Лос-Анджелеса розпочала розслідування, яке врешті-решт призвело до арешту в серпні 2024 року п'ятьох осіб, серед яких двоє лікарів.

Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю, і автори документального фільму припускають, що його могли експлуатувати ті, кому він довірив допомагати йому.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про смерть відомого французького актора Алена Делона.

101

Читайте нас у Facebook