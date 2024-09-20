Секретна служба США взялася за Ілона Маска після його невдалого жарту

Кампанія кандидата в президенти США Дональда Трампа цього року супроводжється гучними назвичайними пригодами — то у нього стріляли під час виступу на мітингу у Пенсільванії, то біля гольф-клубу, де він грав, виявили людину зі зброєю.

ВІДЕО ДНЯ

Мільярдер Ілон Маск у соціальній мережі X (Twitter), коментуючи ці події, розмістив твіт, в якому згадав про чинного президента Джозефа Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс: «І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу». На це зреагували американські спецслужби, пише «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Секретна служба підтвердила журналістам, що проводить перевірку, чи становить Маск загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс. Зазначається, що погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або покарання у вигляді ув'язнення терміном до п’яти років.

«Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються розвідувальної роботи з метою захисту. Проте, ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з людьми, які під нашим захистом», — сказав речник Секретної служби Нейт Геррінг.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Маск підтримує Трампа, про що він, зокрема, заявляв після стрілянини у Пенсільванії. А сам Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах «працевлаштує» Ілона Маска, створивши комісію з ефективності роботи уряду на чолі з ним.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook