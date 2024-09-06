Трамп пообіцяв Маску посаду голови «комісії з ефективності уряду»

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв у разі своєї перемоги створити комісію з ефективності уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском, який всіляко його підтримує. Заяву політик зробив під час свого виступу у Нью-Йоркському економічному клубі, повідомляє Reuters.

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«Я створю урядову комісію з ефективності, якій буде доручено провести повний фінансовий аудит і аудит ефективності всього федерального уряду», — заявив Трамп, викладаючи свій варіант економічного бачення розвитку країни.

Як пише Reuters, Трамп тижнями обговорював із помічниками ідею про створення такої комісії, але лише зараз уперше публічно оголосив про це. У свою чергу, Маск погодився очолити орган. За словами одіозного мільярдера, йому не потрібні «ні плата, ні звання, ні визнання».

Пропозиція «респуліканця» викликала критику з боку голови Американської федерації державних службовців Еверетта Келлі. Він звинуватив Трампа та Маска в тому, що вони хочуть знищити безпартійну державну службу та замінити звільнених працівників своїми поплічниками.

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Як писали «ФАКТИ», Трамп і Маск проводили спільну розмову в соцмережі X, яка належить бізнесменові. Під час розмови Маск висловив бажання взяти на себе одну з посад в адміністрації республіканця, якщо той повернеться на посаду голови Білого дому. Маск вважає, що його досвід може бути корисним у «стримуванні державних витрат».

Також «ФАКТИ» писали про те, що звільнені інженери SpaceX подали до суду штату Каліфорнія позов проти Ілона Маска за сексуальні домагання та помсту, посиливши свою багатосторонню юридичну боротьбу з мільярдером та його аерокосмічною компанією

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А президент США Джо Байден звинуватив американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска та його багатих друзів у спробах купити президентські вибори.

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