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Події

Україна запропонувала Португалії допомогу: про що йдеться

13:52 20 вересня 2024
Пожежа у Португалії

У Португалії, яка потерпає від масштабних пожеж, що охопили центральну та північну частини країни, вигоріло вже понад 100 тисяч гектарів, що становить 83% від площі всієї території країни. Спека і шквальний вітер ускладнювали гасіння вогню. Глава МВС Ігор Клименко під час зустрічи з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом запропонував допомогу від українських рятувальників.

«ДСНС має спеціалізований пожежний літак і підготовлених фахівців для роботи в таких умовах», — зазначив він.

Тисячі пожежників, які борються з руйнівними лісовими пожежами в центральній і північній Португалії, станом на ранок четверга в основному загасили полум’я в районі Авейру, одному з найбільш постраждалих, і зосередилися на десятках вогнищ, які вирували в інших місцях. Станом на п’ятницю ситуація вже більш контрольована.

За словами командира Педру Араужо, вже сьогодні і в суботу по всій території країни очікуються дощі, які остаточно сприятимуть гасінню всіх пожеж і рятувальним операціям.

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Кількість жертв лісових пожеж, що охопили південний захід Португалії, сягнула семи.

Уряд оголосив надзвичайний стан у всіх муніципалітетах, що постраждали від пожеж в останні дні, а 20 вересня у Португалії оголошено днем національної жалоби.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як готується до повені велике польське місто Вроцлав. А також в ексклюзивному матеріалі розповіли про масштабну лісову пожежу, через яку у Новосанжарській громаді, що на Полтавщині, вигоріло понад 700 гектарів соснового лісу.

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