«Носить рекомендаційний характер»: у РНБО прокоментували часткову заборону використання Telegram в Україні

В Україні запровадили обмеження на використання Telegram. Секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Литвиненко повідомив, що на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), яке відбулося 19 вересня 2024 року, було розглянуто питання використання Telegram.

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«За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях. Рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади», — йдеться у коментарі.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що заборона використання Telegram у державних та військових органах стосується лише службових комп'ютерів, а не персональних смартфонів.

«Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп"ютерах», — повідомив він.

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Коваленко уточнив, що пересилання робочих документів через Telegram з робочих пристроїв несе ризики. Рішення стосується лише листування і пересилання документів через месенджер.

«Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів», — зазначив керівник ЦПД.

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Він додав, що це рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням і іншим відомствам вести офіційні сторінки в Telegram.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов називав Telegram «загрозою національній безпеці» та стверджував, що це має документальні підтвердження. Втім, він не підтримує закриття месенджера в Україні, але вважає, що всі канали, які розповсюджують новини, мають бути деанонімізовані.

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