Пенсію можна збільшити на 54 відсотки: в ПФУ пояснили, що потрібно зробити

На тлі майбутнього зниження соціальних стандартів, у Пенсійному фонді України вирішили «підсолодити пігулку» майбутнім пенсіонерам і розповісти, як кожен українець може збільшити суму своїх виплат.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті ПФУ.

Виявляється, справа зовсім нехитра, і чинне законодавство сприяє цьому. Секрет в тому, щоб вийти на пенсію якомога пізніше. Якщо, наприклад, відкласти вихід на пенсію на п'ять років, то розмір виплати зросте на 54%.

У законі про пенсійне страхування є норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Йдеться про призначення пенсії «з відстрочкою».

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Тим, хто набув право на страхову пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, основний розмір пенсії збільшується:

- у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців — на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, наступний за місяцем досягнення пенсійного віку;

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- у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців — на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

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Тобто якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на один рік, то отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5% х 12), за два роки більш пізнього виходу на пенсію — 12% (0,5% х 24) тощо.

Що стосується відстрочки на шість років (72 місяці) — це збільшення основного розміру пенсії на 54% (72×0,75%).

Але при цьому потрібно пам'ятати, що пенсія «з відстрочкою» призначається тільки за зверненням пенсіонера — як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення.

Щодо підвищення пенсій в Україні у 2025 році, то за словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, воно буде, але зовсім незначне.

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