росією керує колегія психопатів, у путіна в ній окрема роль: що про це розповів колишній підлеглий очільника кремля

путін не є царем або імператором за функціоналом. І він не керує росією особисто. росією керує група людей, які називають себе «колегія». Це друзі путіна, і більшість з них працювали з теперішнім очільником кремля в КДБ. Про це розповів доктор політичних наук, голова експертної групи «Сова», колишній віцегубернатор Краснодарського краю рф Михайло Савва в інтерв’ю «Телеграфу».

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«путін в цій колегії виконує дуже важливу роль. По-перше, він є публічною особою, яка на посаді. По-друге, в межах цієї групи він є координатором», — розповів Савва.

За його словами, дуже показовим є той факт, що деякі люди у цій колегії навіть не спілкуються один з одним, тому й потрібен такий координатор, як путін.

«Наприклад, Сергій Чемезов, який зараз керує концерном „Ростех“. Величезний концерн, де обсяг грошей на рік більший, ніж бюджет України. Чемезов нібито не на державній посаді, а просто голова державної корпорації. Але він входить в цю неформальну колегію і бере участь в прийнятті рішень. Або ж Ігор Сечін, голова „Роснафти“, який теж працював в КДБ, потім в мерії Ленінграду. Наприклад, Чемезов і Сечін настільки ненавидять один одного, що навіть не вітаються, коли випадково зустрічаються», — пояснив політолог.

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За його словами, у цій групі є декілька відвертих психопатів.

«Психопатів в медичному значенні цього слова. Це путін, це патрушев-старший, який зараз на посаді помічника путіна. Хто такі психопати? Це люди, які знаходяться в межах медичної норми. Будь-який судовий експерт психопата визнає нормальним, тобто, людиною, яку можна судити і карати. Але у психопатів є дві особливості. По-перше, у них взагалі немає емпатії, тобто, їм байдуже, що відбувається з іншими людьми. Друга особливість — у них немає уявлення про кордони їх можливостей. Психопат думає, що він може все. Немає меж», — сказав Савва.

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Таких людей, до речі, дуже багато у світовій політиці в принципі, але в росії їх концентрація в цій панівній групі є дуже високою, каже Савва.

На його думку, росія розв’язала війну в Україні, бо спрацював «фактор психопата» — ненависть до України як моделі анти-росії та бажання, як вони казали, вирішити цю «проблему безпеки». Й у першу чергу спрацювало особисте бачення путіним картини світу, з яким згодна ціла керівна група в росії.

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«А оскільки емпатії немає і кордонів немає, то війна для психопата є цілком нормальним способом розв'язання проблем», — пояснив політолог.

У межах цієї колегії, сказав Савва, є різні думки щодо необхідності війни.

«Є група відвертих психопатів (в першу чергу, путін і патрушев), але є й інші люди. Наприклад, Чемезов, який нещодавно в інтерв’ю Reuters передав послання і доволі чітко сказав, що рф не буде використовувати неадекватні способи ведення війни. Іншими словами, що не буде ядерного удару. Таким чином, Чемезов сформулював думку членів колегії, які з самого початку були незгодні з ідеєю війни. Але навіть якщо і були згодні, то все ж таки бачили у війні дуже великі ризики. І зараз, коли вже зрозуміло, що „Київ за три дні“ аж ніяк, вони підтвердили ці погані для них очікування від війни», — сказав політолог.

Зараз, за його словами, йде боротьба між так званими «баштами Кремля», тобто між різними групами в панівному угрупуванні.

«Шойгу вже не керує Міноборони, хоча він виглядав як вічний міністр. ФСБ його посунула з цієї посади. І це було не просто так. Це також прояв боротьби цих угрупувань. Тому відставка путіна, його смерть або зникнення у будь-якому вигляді, дає великі шанси на зміну стратегії. І, можливо, але не гарантовано, що це буде якраз закінчення війни», — вважає політолог.

Раніше військовий експерт Маркус М. Кьоп зазначив, що у путіна та сама проблема, що була у Гітлера, і спрогнозував результат війни росії проти України.

Фото з сайту kremlin.ru

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