«В кремлі у путіна не настільки ідіотське оточення»: дипломат про застосування ядерної зброї

Якщо росія наважиться на застосування ядерної зброї проти України, це стане самовбивчим не тільки для путінського режиму, а й для рф. В цьому впевнений дипломат Володимир Огризко, повідомляє espreso.tv.

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«Якщо відрізати росію від продажу нафти, то це буде кінець для путінського режиму, — вважає Огризко. — В кремлі в путіна не настільки ідіотське оточення. Воно розуміє, до чого це все йде. Як Україні дозволять бити західною зброєю по території рф і наша армія почне винищувати все, що знаходиться на відстані 300 км, в кремлі швидко знайдуться інші аргументи, щоб швидше припинити цю війну».

Він додав, що погрози ядерної зброї вже не діють. Теоретично застосувати її росія може, але після цього рф зникне як країна.

«Спочатку в росію відправляли голову ЦРУ Бернса. У 2022 році пояснювали, що так робити не можна. Зараз же у кремль можуть зателефонувати вже на значно вищому рівні й теж пояснять, до чого це може призвести», — додав дипломат.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у росії знайдено бункер, де зберігається «Буревісник» — найнебезпечніша зброя путіна.

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