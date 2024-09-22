22 вересня — день осіннього рівнодення: що радять астрологи у цей важливий період

У неділю, 22 вересня, яку астрологи назвали вдалим днем ​​для впровадження в життя найскладніших планів, настає осіннє рівнодення, коли Сонце входить на знак Терези.

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«Осіннє рівнодення — це не тільки астрономічна подія, але й важлива точка духовного та особистісного зростання. Цього дня можна очиститися від негативу, досягти гармонії з природою та собою, а також підготуватися до майбутньої зими. Важливо залишити образи та забобони, визначити правильні та корисні цілі та виробити алгоритм їхнього досягнення. Входження у новий період зі старим „багажем“ відлякує щастя та удачу. Будьте уважні до своїх думок і вчинків, адже цього дня вони можуть вплинути на ваше життя в найближчі місяці», — цитує «ТСН» астрологиню Марину Скаді.

За її словами, у знаку Терези Сонце перебуває у статусі падіння, тому такий транзит часто викликає подвійні ситуації, змушує людей перебувати у стані постійної нерішучості та болісного коливання начебто між двома чашами. Можливостей для соціального зростання в цей час набагато менше, але для самопізнання та духовного розвитку це один із найкращих періодів.

Адже сьогодні енергії переходять від активного та динамічного літнього періоду до спокійнішої та глибшої осені. Це час роздумів, підбиття підсумків, очищення від негативних енергій та відкриття себе для нових можливостей. А місячне затемнення 18 вересня лише посилило енергії переходу та оновлень.

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Осіннє рівнодення впливає на всіх представників зодіакального кола, але по-різному.

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Особливо відчувають сильні енергії кардинальних точок року представники кардинального хреста:

Овни відчувають зниження енергії та сонливість, занепад фізичних сил. Можуть виникнути труднощі у діловому спілкуванні. Це пов'язане з тим, що транзитне Сонце утворює аспект «опозиція «до натального Сонця» Овнов. А опозиція завжди вимагає зробити вибір, від чогось відмовитись, залишити в минулому те, до чого звикли. Але в результаті виваженого вибору з'являються внутрішні сили.

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Раки стикаються з психічною нестабільністю, можуть замкнутися у собі, ігнорувати потреби близьких та рідних людей. Зовнішні подразники видаються «всесвітньою катастрофою», навіть незначні проблеми роздуваються до неймовірних масштабів. Напружений аспект від транзитного Сонця у Терезах висвічує те, що потребує негайного реагування.

Терези проходять перевірки на щирість відносин, психологічний стан може бути нестабільним, але в цілому, осіннє рівнодення для представників цього знака Зодіаку є щасливим періодом. Терези відчувають душевний підйом, перебувають у сприятливому настрої, хоча і не виключені екзальтовані вчинки, що приводять оточуючих людей у здивування.

Козероги зовні поводяться розважливо та інтелігентно, але всередині у них все вирує! Напружений аспект від транзитного Сонця приводить Козерогів у стан стиснутої пружини. Осіннє рівнодення підштовхує представників цього знака до цілеспрямованих і рішучих дій, що може негативно відбиватися на емоційній сфері життя та професійних справах.

Про те, що цим чотирьом представникам зодіакального кола треба бути уважнішими, говорила й астрологиня Катерина Соловйова у коментарі «РБК-Україна».

«З 15:44 22 вересня до 16:15 23 вересня Сонце буде у руйнівному градусі Терезів. Руйнівний градус — це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та нагороду за свою стійкість», — наголосила астрологиня і додала, що у Терезах цей градус здатний завдати руйнації, але ще й відновлення. Люди, які не вміють відрізняти поняття добра і зла, можуть опинитися в небезпеці.

«Це градус суду та засудження, що дає погану славу і втрату популярності. Можуть руйнуватися зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення. Не призначайте на цей період важливі справи, пов'язані зі сферою відповідальності Сонця», — порадила Соловйова.

А ось іншій четвірці пощастить більше — вони відчують позитивний вплив Сонця у Терезах. Йдеться про Водоліїв, Близнюків, Левів і Стрільців.

Нагадаємо, що 18 вересня розпочався коридор затемнень, який триватиме до 2 жовтня. Для трьох знаків зодіаку він обіцяє стати доволі складним періодом.

Фото Pixabay

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