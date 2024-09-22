Не зловживайте підігрівом сидінь: автоексперти звернули увагу водіїв на важливі моменти

У міру наближення холодної та дощової погоди автоексперти звертають увагу автовласників на різні «сезонны» нюанси, наприклад, нагадують про правила водіння під час дощу.

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А профільне видання «Твоя машина» пише про те, як правильно експлуатувати систему підігріву сидінь. Адже бездумне та тривале використання підігріву може не лише пошкодити транспортний засіб, а й негативно позначитися на здоров'ї водія та пасажирів.

Так, підігрів сидінь, розрахований на короткочасне використання, вимагає значної кількості електричної енергії, що призводить до додаткового навантаження на генератор автомобіля і, отже, збільшення витрати палива. В умовах тривалих поїздок, коли обігрів сидінь залишається активованим протягом усього часу, це може спричинити зниження ефективності роботи всієї електричної системи.

Навантаження на проводку при постійній експлуатації системи обігріву можуть призвести до перегріву або вигоряння запобіжників, що може призвести до короткого замикання. Більше того, спіралі, вмонтовані в сидіння, з часом виходять з ладу при інтенсивній експлуатації. Ремонт таких поломок можливий, але краще уникати надмірного навантаження на систему.

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Що ж до здоров'я, то це стосується в першу чергу чоловіків, — постійний вплив тепла на нижню частину тіла сприяє перегріву, що може спричинити проблеми з простатою. Також можуть постраждати гемороїдальні залози, що призведе до додаткових ускладнень. Жінки, хоч і менш схильні до цих проблем, можуть зіткнутися із запальними процесами внаслідок різкого перепаду температур.

Щоб уникнути проблем, рекомендується використовувати підігрів сидінь тільки в перші хвилини поїздки, поки салон автомобіля не прогріється до комфортної температури. Після цього обігрів краще вимкнути. Аналогічний підхід рекомендують застосовувати і для підігріву рульового колеса. Хоча ця функція не має ризиків для здоров'я, вона також створює додаткове навантаження на електричну систему автомобіля.

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Про те, чим небезпечні перекачані шини автомобіля під час поїздки мокрою дорогою, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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