Вже все вирішено: відомий блогер назвав зірку, яка нібито представить Україну на «Євробаченні-2025»

Днями оголосили про прийом заявок на Національний відбір на «Євробачення-2025». Відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов вважає, що представниця України на «Євробачення-2024» вже обрана.

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Він поділився інсайдерською інформацією щодо представника України на «Євробаченні-2025». За його даними, країну представить молода співачка Klavdia Petrivna. Він також додав, що Нацвідбір буде організований спеціально під неї.

«Нацвідбір формуватимуть під неї, хм», — написав Беспалов.

За даними ЗМІ, у Нацвідборі, окрім Klavdia Petrivna, можуть взяті участь відомі українські співаки та співачки: Артем Пивоваров, СолоХа, LAUD, Clonnex, oneWITCH, MOLODI.

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Як писали «ФАКТИ», днями співачка СолоХа (Тереза Балашова) вже подала заявку на участь у Національному відбору на пісенний конкурс «Євробачення-25».

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