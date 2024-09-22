«Впевнена, що кіно ще буде в моєму житті»: відома українська акторка стала військовослужбовицею

В Україні, яка веде боротьбу з російською агресією, акторка Ріта Бурковська (виконавиця головної жіночої ролі у драмі «Бачення метелика») приєдналася до лав Збройних сил України. Про це акторка розповіла в Instagram.

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Бурковська вже склала присягу. Акторка написала, що її надихнула Вікторія Ковач, керівниця медичної служби Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Ріта Бурковська зазначила, що хотіла б зніматися в кіно, але в цей історичний час, вона прийняла «єдине правильне рішення».

«Останні 2.5 роки я працювала з медіа. Ми зробили багато корисних речей і важливих історій. Я багато чого навчилась у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть. Але час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю. Але найпрекрасніше в цьому всьому, це люди. Я побачила інтервʼю Вікторії Ковач, послухавши її думки, сенси, я відчула, що для мене це була б честь, стати поруч з такою людиною і служити Україні. Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті й люди, які мені близькі по цінностях і історії, які мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності й з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього. Одна з моїх улюблених медитацій, це дивитись на воду. Вона тече, тече і рано чи пізно впадає у більшу воду. Ось так і ми. До нас хтось йшов цей шлях і ми туруємо шлях іншим. Все закономірно. У всього є причинно-наслідковий звʼязок. Це наша дорога і шлях і нам його йти. Оминати нема сенсу. Дякую тим, хто зробив свій вибір до мене. Подяка тим, хто стає поруч. Надіюсь, ми всі будемо ефективними», — написала захисниця.

Зазначимо, що торік у Нідерландах українська акторка Ріта Бурковська здобула перемогу на церемонії Septimius Awards у категорії «Найкраща європейська акторка». Нагороду отримала за виконання головної ролі в стрічці про російсько-українську війну «Бачення метелика».

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