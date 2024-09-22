Українцям проіндексують зарплати у вересні: як розраховуватимуть підвищення виплат

В Україні 2024 року повернули зобов'язання щороку проводити індексацію заробітної плати. У 2023 році дія такого правила була припинена, але тепер його повернули. Вперше всі економічні умови для індексації було дотримано у серпні 2024 року. Перерахунок буде і у вересні, передає obozrevatel.com.

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Втім, розраховувати на різке підвищення окладів не доводиться — зростання залежить від показників щомісячної інфляції, а для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У вересні 2024 року це лише 3028 грн.

При цьому індексація зарплати у 2024 році проводиться, коли інфляція перевищує поріг у 3% (індекс 103), йдеться у листі Мінсоцполітики від 4 січня 2024 р. № 2/0/214−24. А фактичний розмір підвищення також залежить від того, як змінювалася зарплата працівника.

Базовим місяцем для розрахунку може бути грудень 2023 року. Це правило діє лише для тих, хто 2024 року взагалі не збільшував оклади (місячні тарифні ставки) працівників.

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Як підрахували експерти профільного порталу, у такому разі індексація зарплати у вересні розраховуватиметься за коефіцієнтом 104,3. Це перевищує встановлений поріг (103), отже фактична сума підвищення окладу становитиме 130,2 грн.

А от якщо оклад було збільшено у 2024 році, коефіцієнт та фінальна сума залежатимуть від конкретного місяця, в якому було зростання зарплати. Наприклад, якщо місячні тарифні ставки піднімалися у січні чи лютому 2024 року, коефіцієнт становитиме 103,8 та 103,5 відповідно, а підвищення зарплати — 115,06 грн та 105,98 грн.

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А от якщо зарплату підвищували у березні і пізніше, коефіцієнт не перевищує встановлений мінімум (103). А це означає, що індексації у вересні не буде. Такі показники пов'язані з тим, що у зазначений період щомісячне зростання споживчих цін в Україні було надто повільним для того, щоб запустити механізм індексації зарплати.

Перший раз зобов'язання проіндексувати зарплати у 2024 році «запрацювало» лише з серпня-2024 (за умови непідвищення окладів із березня-2024). До цього швидкість інфляції не дозволяла індексувати зарплати.

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Як писали «ФАКТИ», українцям також обіцяють індексацію пенсій у 2025 році.

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