Співробітники аеропорту змусили 15-річну школярку оголити груди, щоб підтвердити стать

Скандал з затриманням в аеропорту Кракова прославленого боксера Олександра Усика виявився не останнім прикладом «занадто ретельного» виконання співробітниками охорони своїх обов'язків.

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Про ще один ганебний випадок поведінки охорони летовища розповідає видання Wigan Today.

За його інформацією, з 15-річною британською школяркою Кейтлін Діслі стався інцидент в аеропорту Хургади в Єгипті, який вона назвала «принизливим».

Кейтлін Діслі

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Минулого місяця Кейтлін вирушила на відпочинок до Єгипту разом зі своєю подругою Олівією та її батьками. Політ пройшов спокійно, проте на паспортному контролі почалися проблеми: співробітники аеропорту засумнівалися в тому, що на фото у пред'явлених документах знято Дислі. Справа в тому, що на паспорт Кейтлін фотографувалася з довгим волоссям, проте з того часу встигла коротко підстригтися. За її словами, це була єдина зміна її зовнішності, яка не заважала упізнати її на знімку.

Проте вже після того, як Діслі пройшла контроль, до неї підійшли двоє чоловіків і заявили, що їм потрібно дещо «перевірити». З'ясувалося, що вони хочуть переконатися, чи Кейтлін є дівчинкою, як це зазначено в її паспорті. За словами батька Кейтлін, чоловіки планували оглянути її самі, проте мати Олівії наполягла, щоб це зробила жінка.

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Дислі, яку відвели до окремої кімнати, довелося підняти бюстгальтер і показати груди. Потім співробітниця аеропорту почала наполягати, щоб Кейтлін також показала геніталії, але мати подруги, яка супроводжувала її, у твердій формі відмовила в цьому проханні. У результаті було знайдено компроміс: Кейтлін підняла шорти так, щоб стало зрозуміло, що вона не має чоловічого статевого органу.

«Це було травматично та принизливо. Мені ніколи раніше не доводилося проходити через подібне», — розповіла Діслі. Її батько зазначив, що хоч його дочка і схожа на хлопчика, навіть з коротким волоссям її легко впізнати за фотографією у паспорті. Він і Кейтлін вирішили розповісти про цей випадок, тому що вони не хочуть, щоб таке сталося з іншими, особливо з дітьми.

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Нагадаємо, що обурення діями співробітників аеропорту висловила і дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова. Це сталося після прильоту жінки з Ізраїлю до Молдови.



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