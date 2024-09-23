На Україну чекає масове закриття АЗС: в чому справа

Найближчим часом водіїв в Україні чекає не тільки часткове обмеження права керування автомобілем для деяких категорій водіїв, але й додаткові незручності через масове закриття мереж малих автозаправних станцій (АЗС).

ВІДЕО ДНЯ

Про це попередила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, причиною цього може стати законопроєкт № 11416-д про підвищення податків, від якого, вважає Южаніна, найбільше постраждають невеликі міста і села, де стане нерентабельно тримати АЗС.

Також Южаніна пояснила, що масове закриття невеликих заправок призведе до катастрофічних наслідків, адже ці об’єкти інфраструктури критично важливі для забезпечення життєдіяльності громад й регіональних економік.

РЕКЛАМА

Крім того, нардепка зазначила, що Асоціація паливно-енергетичного бізнесу закликає не допустити колапсу та переглянути закон, щоб знайти компромісне рішення, яке влаштує бізнес, державу та споживачів.

Раніше ми розповідали про те, як експерти ставляться до придбання на вторинному ринку автомобілей-«потопельників», та що вони радять водіям, які планують купувати таку машину.

РЕКЛАМА

201

Читайте нас у Facebook